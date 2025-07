Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 30 giorni la sospensione delle autorizzazioni per un pubblico esercizio di Bologna, accusato di somministrare alcol a minorenni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Bologna dopo che, il 30 giugno, un controllo ha rivelato la presenza di minori che consumavano bevande alcoliche.

Il controllo e le sue conseguenze

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il controllo è stato effettuato nella serata del 30 giugno alle ore 19:30 circa. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme al Reparto Commerciale della Polizia Locale di Bologna, hanno condotto un servizio di prevenzione mirato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Durante l’operazione, sono state notate due ragazze minorenni che consumavano alcolici ai tavolini del locale, oltre a un significativo afflusso di minori che richiedevano alcolici senza che venisse loro chiesto un documento d’identità.

Recidiva e provvedimenti precedenti

Il locale non era nuovo a questo tipo di segnalazioni. Già in data 14 ottobre 2024, era stato emesso un provvedimento di sospensione per la vendita di alcol a minori. La recidiva del comportamento del gestore ha portato il Questore di Bologna a ritenere necessario adottare un nuovo provvedimento di sospensione, questa volta della durata di 30 giorni, per prevenire possibili pericoli a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Controlli e normative vigenti

Questo provvedimento si inserisce in un contesto di controlli periodici effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura per arginare il fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori. Dall’inizio dell’anno, sono stati effettuati 35 controlli a diverse attività a Bologna e provincia, con 2 locali destinatari di provvedimenti di sospensione ex art 100 TULPS. La normativa vigente impone che chiunque venda bevande alcoliche debba richiedere l’esibizione di un documento d’identità, a meno che la maggiore età dell’acquirente sia evidente.

