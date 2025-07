Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia per minaccia aggravata il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato in Ancona, dove un uomo armato di coltelli è stato identificato e fermato dopo aver minacciato il titolare di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in Corso Carlo Alberto, quando la presenza dell’aggressore è stata segnalata alle forze dell’ordine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo dagli agenti intervenuti sul posto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una chiamata ha allertato la centrale operativa riguardo la presenza di un uomo armato all’interno di un negozio situato in Corso Carlo Alberto. Gli agenti della Volante sono giunti tempestivamente sul luogo, dove hanno preso contatto con il proprietario dell’esercizio commerciale. Quest’ultimo ha raccontato che poco prima un uomo, straniero e sconosciuto, aveva fatto irruzione nel negozio, estraendo due coltelli dalle tasche e minacciando di fargli del male.

La ricostruzione dei fatti

Il commerciante ha riferito agli agenti che non conosceva personalmente l’aggressore, ma ha ipotizzato che il gesto potesse essere collegato a un precedente alterco avvenuto nella stessa giornata. Infatti, alcune ore prima, lo stesso individuo era stato protagonista di una lite verbale all’interno del negozio, episodio che aveva già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione, dunque, sembrava essere degenerata rapidamente, passando dalle parole ai fatti, con il coinvolgimento di armi bianche e la minaccia esplicita di violenza.

L’identificazione dell’aggressore

Gli agenti, raccolte le informazioni necessarie e la descrizione fornita dal commerciante, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo. Le ricerche si sono concentrate nei dintorni e hanno portato all’individuazione del sospetto nei pressi di Piazza Ugo Bassi. Si trattava di un cittadino di origine somala, regolarmente presente sul territorio nazionale e di circa 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La denuncia e il sequestro dei coltelli

Una volta fermato, l’uomo è stato identificato e condotto presso la Questura di Ancona. Qui è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata dall’uso di arma. I due coltelli utilizzati per compiere il gesto sono stati sequestrati dagli agenti, che hanno così impedito ulteriori possibili conseguenze. La Polizia ha sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento, che ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

IPA