Ancona, ruba vestiti e viene beccato con la refurtiva in mano: 20enne tunisino cacciato dalla città

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane tunisino è stato denunciato e sottoposto a misura di prevenzione dalla Polizia di Stato per furto di capi di abbigliamento. L’episodio è avvenuto nei pressi di corso Garibaldi ad Ancona, dove il giovane è stato sorpreso con la refurtiva in mano mentre tentava di allontanarsi. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori reati.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione di un furto avvenuto in un negozio di abbigliamento. Il giovane, un tunisino di circa 20 anni, è stato trovato con la refurtiva ancora in mano. Condotto in Questura, è stato denunciato e sottoposto a controllo.

Precedenti e misure di prevenzione

Il giovane aveva già precedenti per reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre, frequentava assiduamente soggetti pregiudicati. Circa due settimane fa, il Questore aveva emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del DACUR, dopo un episodio di ubriachezza molesta in un locale di Falconara.

Foglio di Via Obbligatorio

Oggi, oltre alla denuncia, è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio da Ancona, ordinandogli di lasciare la città e di non farvi ritorno fino al 2029. La violazione di questa misura sarà considerata un reato autonomo.

Provvedimenti del Questore

Dall’inizio dell’anno, il Questore Capocasa ha emesso 70 provvedimenti di allontanamento per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Fonte foto: IPA