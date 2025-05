Ascolti tv ieri venerdì 30 maggio chi ha vinto tra Sognando Ballando con le Stelle e Uomini e Donne

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai non è riuscita a centrare il tris nella giornata di venerdì 30 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1 e nell’access prime time dove Affari Tuoi ha vinto contro Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata, invece, Uomini e Donne (Canale5) ha chiuso davanti alla finale di Sognando Ballando con le stelle di Milly Carlucci (Rai1) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Creed (Italia 1), Propaganda Live (La7), John Wick 4 (Rai2), I Migliori Fratelli di Crozza (Nove), FarWest (Rai3) e Radio Italia Live (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando, Uomini e Donne, Quarto Grado e Propaganda Live

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Uomini e Donne : 2.969.000 spettatori (17.2%);

: 2.969.000 spettatori (17.2%); Rai1, Sognando Ballando con le Stelle : 2.354.000 spettatori (16.2%);

: 2.354.000 spettatori (16.2%); Rete4, Quarto Grado: 1.340.000 spettatori (9.7%).

Fuori dal podio:

Italia1, Creed : 864.000 spettatori (5.5%);

: 864.000 spettatori (5.5%); La7, Propaganda Live : 826.000 spettatori (6.2%);

: 826.000 spettatori (6.2%); Rai2, John Wick 4 : 679.000 spettatori (4.5%);

: 679.000 spettatori (4.5%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 599.000 spettatori (3.4%)

: 599.000 spettatori (3.4%) Rai3, FarWest : 514.000 spettatori (3.3%);

: 514.000 spettatori (3.3%); Tv8, Radio Italia Live: 450.000 spettatori (2.8%).

Venerdì 30 maggio è andata in onda su Rai1 la finale di Sognando Ballando con le Stelle.

Chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle

La prima edizione di Sognando Ballando con le Stelle è stata vinta dal ballerino domenicano Chiquito, che nella finale di venerdì 30 maggio ha fatto coppia con Wanda Nara ballando sulle note di “Conga”. Grazie a questo successo, Chiquito entra nel cast dei maestri di ballo dell’edizione autunnale di Ballando con le Stelle.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.986.000 spettatori (28.1%);

: 4.986.000 spettatori (28.1%); Rai1, Cinque Minuti : 3.923.000 spettatori (24.7%);

: 3.923.000 spettatori (24.7%); Canale5, Striscia la Notizia: 2.557.000 spettatori (14.6%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.404.000 spettatori (8.1%);

: 1.404.000 spettatori (8.1%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.357.000 spettatori (7.6%);

: 1.357.000 spettatori (7.6%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.059.000 spettatori (6.2%);

: 1.059.000 spettatori (6.2%); Rete4, 4 di Sera : 915.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 835.000 spettatori (4.7%);

: 915.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 835.000 spettatori (4.7%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 787.000 spettatori (4.8%);

: 787.000 spettatori (4.8%); Nove, Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo : 471.000 spettatori (2.7%);

: 471.000 spettatori (2.7%); Rai2, TG2 Post: 452.000 spettatori (2.5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.309.000 spettatori (26.4%);

: 3.309.000 spettatori (26.4%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.270.000 spettatori (23.8%);

: 2.270.000 spettatori (23.8%); Canale5, Caduta Libera: 2.156.000 spettatori (18.6%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.444.000 spettatori (16.1%);

: 1.444.000 spettatori (16.1%); Rai3, TGR : 1.783.000 spettatori (13.3%);

: 1.783.000 spettatori (13.3%); Rete4, La Promessa : 865.000 spettatori (6%);

: 865.000 spettatori (6%); Rai3, Blob : 702.000 spettatori (4.7%);

: 702.000 spettatori (4.7%); Rai3, Faccende Complicate : 572.000 spettatori (3.7%);

: 572.000 spettatori (3.7%); Italia1, C.S.I. Miami : 457.000 spettatori (3.3%)

: 457.000 spettatori (3.3%) Rai2, Italia-Svezia Nations League Femminile : 376.000 spettatori (3.3%);

: 376.000 spettatori (3.3%); Italia1, Studio Aperto Mag : 285.000 spettatori (2.8%);

: 285.000 spettatori (2.8%); Tv8, 4 Ristoranti : 297.000 spettatori (2.2%);

: 297.000 spettatori (2.2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 251.000 spettatori (1.9%);

: 251.000 spettatori (1.9%); La7, Famiglie d’Italia: 165.000 spettatori (1.5%).