Troupe di Striscia la notizia aggredita, Rajae Bezzaz presa a calci e pugni dalla famiglia sinti

“Vai fuori che ti ammazziamo di botte“: è quanto accaduto a Rajae Bezzaz, l’inviata di Striscia La Notizia. La corrispondente si trovava con la sua troupe a Maserda sul Piave (Treviso) per documentare l’occupazione abusiva di una casa da parte di una famiglia sinti. Poco dopo è scattata l’aggressione con pugni in faccia contro Bezzaz e calci ai danni dell’operatore. L’intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Una troupe di Striscia La Notizia è stata brutalmente aggredita da una famiglia sinti. Teatro della vicenda è Maserda sul Piave (Treviso), dove l’inviata Rajae Bezzaz si trovava insieme agli operatori per incontrare gli occupanti di un’abitazione. I fatti risalgono al 12 maggio. La famiglia segnalata a Striscia avrebbe ricevuto lo sfratto esecutivo nel 2023.

Secondo un comunicato della redazione la corrispondente, arrivata sul posto, sarebbe stata accolta dagli occupanti in modo pacifico e con un certa predisposizione al dialogo.

Subito dopo un anziano della famiglia avrebbe chiesto alla troupe di andare via, quindi sarebbe scattata l’aggressione. Rajae Bazzaz sarebbe stata presa a pugni in faccia, afferrata per i capelli e trascinata. Un cameraman avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stato raggiunto dagli aggressori e, una volta rovinato al suolo, sarebbe stato colpito con numerosi calci.

Secondo la nota di Striscia La Notizia gli aggressori avrebbero distrutto l’attrezzatura dell’operatore e avrebbero sottratto le schede di memoria. L’operatore aveva addosso anche una bodycam la quale, una volta notata dagli assalitori, sarebbe stata sequestrata dagli stessi sotto la minaccia di un’ascia. Nel frattempo una collaboratrice sarebbe stata raggiunta da una sassaiola ma avrebbe trovato il modo di contattare le forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono intervenuti i carabinieri.

La testimonianza di Rajae Bazzaz

A raccontare il fatto è anche Rajae Bazzaz sia nel comunicato divulgato dalla redazione che sui suoi profili social. “È stata un’aggressione brutale e feroce, la più violenta subita finora“, racconta l’inviata, che parla di “venti minuti di violenza inumana che non è sfociata in tragedia solo per il pronto intervento dei Carabinieri”.

Sui social, infine, la corrispondente scrive: “Grazie a Dio, al mio team e alle forze dell’ordine sono ancora qui col cuore pieno di gratitudine”.

La nota della redazione

Nella nota stampa, gli autori di Striscia La Notizia fa sapere che la redazione “tornerà a trattare la vicenda” e si domanda: “se questa famiglia è da tempo attenzionata dalle forze dell’ordine, cosa aspettano le istituzioni a prendere dei provvedimenti? Che ci scappi il morto?“.

Recentemente un’altra inviata del tg satirico, Stefania Petyx, è stata aggredita da tre giovani a Palermo mentre stava registrando un servizio a Ballarò. Gli aggressori, probabilmente alterati dall’assunzione di sostanze, non avevano alcuna attinenza con il servizio che la corrispondente stava mettendo in campo.