Auto in fiamme nella villa di Christian Panucci a Roma, la pista dolosa: l’ex calciatore era all'estero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’automobile ha preso fuoco all’interno della villa di Christian Panucci, ex calciatore della Roma ed ex allenatore della nazionale albanese di calcio, che al momento del rogo si trovava all’estero: i carabinieri sospettano che si tratti di un incendio doloso.

Incendio nella villa di Panucci

Nella mattinata del 21 aprile un’Audi di proprietà dell’ex calciatore della Roma Christian Panucci ha preso fuoco, mentre era parcheggiata nella villa di quest’ultimo a Roma, tra Fonte Laurentina e Spinaceto.

Al momento dello scoppio dell’incendio, che non avrebbe in nessun modo danneggiato l’abitazione, il calciatore si trovava all’estero, e quindi non era presente in casa e non ha potuto fornire dettagli sull’accaduto.

Fonte foto: ANSA Christian Panucci

I carabinieri stanno già indagando sull’incendio, per cercare di capire se ci possano essere responsabili diretti o se si sia trattato di un incidente. Nella villa vive attualmente il figlio di Panucci, Juan.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo la segnalazione dell’incendio, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che queste potessero raggiungere e danneggiare anche l’abitazione, otre che all’automobile dalla quale avevano avuto origine.

Nel frattempo Panucci, che si trovava insieme alla compagna a Dubai in vacanza, è stato avvisato telefonicamente e avrebbe detto, stando a quanto riportato dal sito internet del quotidiano il Messaggero, di voler capire cosa sia accaduto.

Oltre alla distruzione dell’auto, come detto, l’incendio non avrebbe causato altri danni. Anche grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco è stato possibile evitare che il rogo causasse feriti o intossicati.

L’ipotesi dell’incendio doloso

I carabinieri arrivati presso la villa di proprietà di Panucci hanno cominciato le rilevazioni e le indagini per capire esattamente quale sia stata la causa dell’incendio dell’auto.

Secondo le prime indiscrezioni, gli investigatori propenderebbero per l’ipotesi di un incendio doloso. Qualcuno si sarebbe introdotto nella villa e avrebbe appiccato le fiamme all’Audi.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della villa e della zona, per individuare eventuali persone sospette che si aggiravano nel circondario, nelle ore precedenti e successive all’incendio.