Incendio doloso a Villa Angelica, storico edificio del XVI secolo a Villorba: fiamme vicino al supermercato

Un incendio doloso si è sviluppato a Villa Angelica, storico edificio del XVI secolo, disabitato e dismesso da tempo, situato a Villorba, in provincia di Treviso, in Veneto. I Vigili del Fuoco hanno impiegato varie ore per la messa in sicurezza dell’area.

A fuoco Villa Angelica a Villorba, cosa è successo

Il fatto è avvenuto ieri domenica 30 marzo in tarda serata. I Vigili Del Fuoco hanno dovuto lavorare molto per spegnere le fiamme. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa della fitta vegetazione nel parco della villa. Questo ha reso difficoltoso l’accesso ai mezzi di soccorso.

Sul posto sono accorse squadre da Treviso, Montebelluna, Conegliano e i volontari di Asolo, dotati di cinque autopompe, quattro autobotti, un carro aria e 22 operatori. Coinvolti nel rogo una barchessa, un’appendice e parte del corpo centrale della villa, a Lancenigo di Villorba, in via Franchini.

I pompieri hanno circoscritto le fiamme per impedire che l’incendio si propagasse all’intera struttura. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse all’alba. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Villorba.

Nella mattinata di oggi lunedì 31 marzo è stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici per determinate le cause dell’incendio.

Incendio doloso, inquirenti a lavoro

Da quanto si apprende, si è trattato di un incendio certamente doloso. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 22.30 di ieri sera dai residenti e alcuni automobilisti di passaggio. Il fumo e le fiamme erano ben visibili.

Si pensa che qualcuno sia entrato nella villa per applicare le fiamme ma non si esclude nemmeno che lo stesso casolare fosse utilizzato come bivacco da senzatetto. Le telecamere presenti nella zona sono al vaglio degli inquirenti.

Nella notte sono sopraggiunti anche il sindaco Francesco Soligo con l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Dussin.

Soligo ha dichiarato: “Un plauso ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti tempestivamente per delimitare il rogo ed evitare la propagazione dell’incendio. Fortunatamente non risultano esserci feriti né persone presenti nell’area al momento dell’incendio. Sono in corso i rilievi da parte dei Vigili del Fuoco per determinare la dinamica dell’incendio. Attualmente la villa è disabitata e di proprietà privata. I danni sono considerevoli, ovviamente. Come amministrazione, daremo tutto il supporto possibile ai Vigili del Fuoco per fare chiarezza su questo episodio. Si tratta di una villa storica, del XVI secolo, di valore storico, anche se da tempo dismessa e disabitata”.

La struttura di Villa Angelica

Villa Angelica rientra nel patrimonio delle Ville Venete, ha forma a “U” ed è cinta da un parco. Presenta il classico corpo padronale con due bracci laterali formati dalle ‘barchesse‘, di cui quella di ponente ospita l’oratorio, e altri due annessi rustici sul versante settentrionale.