Filomena De Marco morta nell'incendio a Casteltermini, trovata carbonizzata sul pavimento della sua villetta

Tragedia a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Il corpo di Filomena De Marco, pensionata di 68 anni, è stato trovato carbonizzato nella sua abitazione. La donna viveva sola. Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti a seguito della segnalazione del rogo da parte di alcuni residenti. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri.

Filomena De Marco morta carbonizzata in casa

Le indagini sulla morte di Filomena De Marco sono ancora in corso e sul cadavere verrà condotta un’autopsia. I fatti risalgono alle 12 di giovedì 17 aprile quando alcuni residenti hanno contattato i vigili del fuoco per segnalare un rogo in una villa di contrada Malvello a Casteltermini, in provincia di Agrigento.

In quella villa viveva Filomena De Marco, 68 anni, pensionata e nubile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Agrigento e Mussomeli, che da subito si sono messi all’opera per domare l’incendio, hanno bonificato i locali alla ricerca di eventuali vittime.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Incendio a Casteltermini (Agrigento). Filomena De Marco, pensionata di 68 anni, è stata rinvenuta cadavere dopo il rogo della sua villa

Il corpo della 68enne è stato rinvenuto carbonizzato all’interno della villa. Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno scatenato il rogo.

Come già riportato, risulta che la pensionata viveva da sola e non era sposata. Le circostanze che hanno determinato la morte della donna sono ora oggetto di indagini da parte delle autorità.

Le indagini sull’incendio di Casteltermini

Come riporta la testata locale Grandangolo, la Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo di Filomena De Marco. Per questo nella villetta sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casteltermini.

L’intera abitazione è stata posta sotto sequestro anche per favorire i rilievi del Nucleo Investigativo Antincendi (Nia) dei vigili del fuoco dell’unità di Palermo. Per il momento chi indaga non esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’incidente domestico ma senza tralasciare la possibilità di un incendio di natura diversa.

La tragedia di Frattaminore

Una tragedia simile si è consumata, nel febbraio 2024, a Frattaminore (Napoli). Una donna di 60 anni, Maria Parolisi, è morta nel suo appartamento per un incendio divampato mentre si trovava in casa con il marito.

Secondo le indagini a scatenare l’incendio sarebbe stata una sigaretta: la donna sarebbe andata a letto tenendo tra le mani un mozzicone acceso. Il marito, sopravvissuto all’incendio, è rimasto sotto choc.