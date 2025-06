Bimbo di 9 mesi di Vibonati ricoverato a Napoli in condizioni disperate, fratture a testa e collo

Un bambino di 9 mesi risulta in bilico tra la vita e la morte in ospedale a Napoli, dopo aver subito lesioni critiche in casa a Vibonati, nel Salernitano. Il piccolo è stato operato d’urgenza per alcune fratture, tra le quali anche alla testa e al collo. La prognosi è riservata. I carabinieri indagano sul contesto familiare in cui viveva.

L’intervento chirurgico a Napoli

Il bambino è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli nella mattinata di venerdì 6 giugno, dopo essere stato trasferito in eliambulanza dall’ospedale di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato privo di coscienza il giorno prima.

Sul corpo del piccolo di 9 mesi i medici hanno registrato fratture alla testa, a un femore e, stando alle prime informazioni riportate da Ansa, anche al collo. Il bimbo soffrirebbe anche di una grave difficoltà respiratoria, forse collegata a una patologia pregressa.

Le fratture in casa a Vibonati

Il bambino è stato portato al pronto soccorso di Sarpi dalla madre e dall’attuale compagno, un uomo trasferito da tempo nel Salernitano dalla Calabria, con cui convivono in una frazione costiera di Vibonati.

Dall’ospedale è partita la segnalazione alle forze dell’ordine: i carabinieri della stazione locale, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Napoli, stanno indagando sul quadro familiare, in particolare su alcune denunce emerse dal passato per conflitti tra i genitori del bimbo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alle lesioni subite dal piccolo.

Le indagini

Il padre è residente a Sapri e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dichiarato di non essere stato presente al momento dei fatti, ma che avrebbe dovuto incontrare l’ex compagna nel pomeriggio per prendere in affidamento l’altro figlio.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le circostanze nelle quali è avvenuto l’episodio in casa a Vibonati. Al momento sono stati sentiti i genitori del bambino e l’attuale compagno della madre, ma non risultano indagati.

