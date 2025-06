Intossicati dal cloro nella piscina di Imperium Eventi a Roma, grave bimbo di 9 anni: è in terapia intensiva

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cinque bambini sono rimasti intossicati dal cloro nella piscina di Imperium Eventi a Roma, in zona Borghesiana. Un bimbo di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ares 118. Le indagini su quanto accaduto nella mattinata di lunedì 2 giugno sono affidate alla polizia.

Cosa è successo alla piscina di Imperium Eventi a Roma

Secondo quanto appreso e riportato da LaPresse, nella giornata di lunedì 2 giugno nella piscina privata di via Capanna Murata alla Borghesiana a Roma, all’interno della struttura Imperium Eventi, si sarebbe verificata una fuoriuscita di cloro.

Cinque bambini sono rimasti intossicati. A preoccupare, in particolare, sono le condizioni di salute di un bimbo di 9 anni, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I. Sul fatto ha avviato le indagini la polizia.

L’incidente si è verificato in una piscina privata in via Capanna Murata in zona Borghesiana a Roma, all’interno della struttura Imperium Eventi, nella giornata di lunedì 2 giugno.

Nessun sequestro per la struttura

Stando a quanto riferito da La Repubblica, al momento non risulta sia stato eseguito alcun sequestro.

Per quanto riguarda gli altri quattro bimbi che hanno accusato un malore dopo il bagno in piscina e che sono stati trasportati al pronto soccorso, due sono stati dimessi subito e due sono stati ricoverati in reparto pediatrico.

Si tratta di una bambina di 7 anni e quattro bambini di 5, 7, 9 e 11 anni.

L’allarme lanciato da un genitore e le indagini

Come riportato da Fanpage, il genitore di uno dei bambini che ha accusato il malore ha lanciato l’allarme mentre si trovava in ospedale.

Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del Commissariato Casilino, a cui spetta ora il compito di tentare di ricostruire con precisione quanto accaduto nella piscina di Roma e le precise cause dell’intossicazione accusata dai bimbi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.