Bimbo salvato da un incendio a Roma, poliziotti eroici in azione tra le fiamme senza protezione

Un salvataggio eroico è avvenuto a Roma, dove due poliziotti hanno tratto in salvo un bambino da un incendio. L’incidente è avvenuto poco più di un mese fa, quando i due agenti, Enrico e Salvatore, sono intervenuti in un edificio in fiamme per salvare il piccolo Tommy, di appena diciotto mesi.

Il salvataggio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’incendio è scoppiato in un palazzo di via Giovanni Branca. I due poliziotti, mentre stavano rientrando alla Caserma di via Guido Reni, hanno ricevuto una segnalazione via radio e si sono precipitati sul luogo dell’incendio. Al loro arrivo, hanno trovato un edificio avvolto dal fumo e diverse persone rifugiate su un balcone, tra cui una ragazza con un bambino in braccio.

L’intervento decisivo

All’interno dell’androne, i poliziotti hanno incontrato il padre del bambino, disperato perché impossibilitato a raggiungere il figlio a causa delle fiamme. Senza esitazione, Enrico e Salvatore si sono diretti al sesto piano, dove il piccolo era rimasto bloccato. Nonostante il fumo denso e l’assenza di protezioni, sono riusciti a portare in salvo Tommy e la sua baby-sitter.

Un ringraziamento speciale

Questa mattina, i genitori di Tommy hanno avuto l’opportunità di ringraziare di persona i due agenti, definiti i loro “angeli in divisa”. Nonno Francesco ha espresso la sua gratitudine con una lettera al Questore di Roma, desiderando incontrare nuovamente i poliziotti. In segno di riconoscenza, ha donato loro un ciondolo con inciso il nome di Tommy e la data del salvataggio.

“Non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto, hai salvato non solo TOMMY ma tutta la nostra famiglia…grazie infinite per tutta la vita”, ha scritto il nonno nella lettera di ringraziamento.

Fonte foto: Polizia