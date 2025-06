Teramo, bimbo lasciato con una ragazza svenuta e un uomo in stato confusionale: madre denunciata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per abbandono di minori e un trasferimento al Centro per i Rimpatri il bilancio di un intervento della Polizia a Teramo. Gli agenti sono intervenuti presso la stazione locale a seguito di una segnalazione al numero di emergenza NUE112.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno trovato una giovane ragazza italiana priva di sensi nel bagno della stazione, insieme a un cittadino tunisino in stato confusionale e a un bambino seduto su un passeggino. La ragazza, residente a Teramo, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stato confermato che la perdita di sensi era dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Denuncia per abbandono di minori

Il minore è stato affidato alla nonna materna, prontamente rintracciata dagli agenti. La madre del bambino, una cittadina libica, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per abbandono di minori, avendo lasciato il figlio in custodia a persone incapaci di occuparsene.

Trasferimento al Centro per i Rimpatri

Il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condotto in Questura e successivamente trasferito al Centro per i Rimpatri di Potenza – San Gervasio, in attesa dell’esito della sua richiesta di protezione internazionale.

Fonte foto: IPA