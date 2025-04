Cambia la divisa dei carabinieri, via la bandoliera per motivi di sicurezza: cos'è e a cosa serve

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Storica svolta per l’Arma: la bandoliera non sarà più usata nei servizi operativi, perché ritenuta scomoda per i carabinieri e ormai priva di utilità pratica. La decisione accoglie richieste sindacali avanzate già nel 2019, segnando un passo verso uniformi più funzionali. L’elemento rimarrà quindi solo per cerimonie e servizi di rappresentanza.

Novità per la divisa dei carabinieri

L’uniforme operativa dei carabinieri perde la sua bandoliera, che quindi non farà più parte dell’equipaggiamento nei contesti d’azione.

Il Comando generale ha stabilito che non sarà più indossata né trasportata durante missioni in auto, moto, a cavallo o a piedi, e nemmeno nei presìdi a siti sensibili. Pur essendo un simbolo visivo dell’uniforme, oggi la tracolla ha perso ogni utilità pratica.

La tipica bandoliera dei carabinieri

A cosa serviva la bandoliera

La bandoliera è la tipica tracolla in cuoio bianco, indossata dai carabinieri in diagonale, dalla spalla al fianco opposto.

In passato aveva la funzione di trasportare munizioni e materiali, rendendosi indispensabile per chi era sul campo. Col tempo, però, le esigenze sono cambiate, le dotazioni si sono aggiornate e quell’accessorio ha perso la sua funzione.

Già nel 2019, il Sim Carabinieri, prendendo spunto da un’iniziativa dell’Ufficio sicurezza sui luoghi di lavoro, aveva formalmente richiesto l’eliminazione della bandoliera per il personale impegnato all’esterno. Ora, quella proposta è diventata realtà e il sindacato esprime soddisfazione per l’esito ottenuto.

Un accessorio scomodo

Più volte i portavoce dell’Arma hanno espresso critiche sull’uso della bandoliera, giudicata poco pratica. La tracolla ostacolerebbe i movimenti durante gli inseguimenti e renderebbe difficile anche la guida.

In certe circostanze la bandoliera risultava più d’intralcio che utile, fino a rappresentare, in casi estremi, un potenziale pericolo per chi è in servizio.

La reazione del sindacato

Sebbene la decisione sia stata apprezzata dal sindacato dei carabinieri, è condivisa l’idea che la tradizionale tracolla non debba essere del tutto abbandonata, bensì utilizzata nelle situazioni formali.

“Continui a essere utilizzata nelle cerimonie, nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché negli altri servizi comunque rappresentativi” ha precisato il Sim.

Le circostanze enumerate sono, ad esempio, i servizi di scorta e viabilità ad alte cariche dello Stato e ad autorità straniere in visita, i servizi a piedi o a cavallo nei centri storici e tutte le vigilanze presso i palazzi sede di organi costituzionali, ministeri, tribunali e nelle aule giudiziarie.