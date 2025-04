Chi è Benedetto Ceraulo, il killer di Maurizio Gucci che ha sparato al figlio e poi ha tentato il suicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È ricoverato in ospedale in gravissime condizioni Benedetto Ceraulo, l’uomo che nella giornata di martedì 22 aprile ha sparato al figlio prima di tentare di togliersi la vita in un’abitazione a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Trent’anni fa Ceraulo fu l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, commissionato da Patrizia Reggiani. Ora dovrà rispondere di quello che è successo in casa sua.

Chi è Benedetto Ceraulo

Nel 1995 a Milano Benedetto Ceraulo uccise a colpi di pistola Maurizio Gucci. Oggi 63enne, è tornato sulle pagine di cronaca per aver ferito il figlio durante una lite familiare e per aver tentato il suicidio.

Originario di Caltanissetta, era tornato il libertà dopo aver scontato la pena per l’omicidio del noto imprenditore dell’alta moda.

Fonte foto: ANSA La casa dove Benedetto Ceraulo ha sparato al figlio

Da un paio di anni, come riporta Repubblica, si era trasferito in una casa presa in affitto a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

È qui che è avvenuta la lite sfociata in tragedia con il figlio Gaetano, di 37 anni, arrivato da Milano per trascorrere le festività pasquali col padre.

Spara al figlio e tenta il suicidio: la ricostruzione

L’esatta dinamica di quanto avvenuto in casa è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere Fiorentino, dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo di pistola il figlio di Ceraulo è riuscito a scappare in auto.

Per poi fermarsi poco dopo in un bar, da dove ha chiamato i soccorsi. In quei momenti Benedetto Ceraulo, rimasto solo in casa, avrebbe cercato di togliersi la vita sparandosi con la stessa arma usata per colpire il figlio.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Padre e figlio sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Il 37enne è stato ricoverato all’ospedale di Pontedera (Pisa), le sue condizioni non sarebbero gravi. Lotta invece tra la vita e la morte il padre, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Pisa.

L’omicidio di Maurizio Gucci

Era il 27 marzo 1995 quando Benedetto Ceraulo, all’epoca ristoratore con molti debiti, uccise a colpi di pistola Maurizio Gucci in una delle sedi della casa di moda a Milano.

Un omicidio su commissione orchestrato dall’ex moglie della vittima, Patrizia Reggiani. Assieme a loro vennero arrestati Orazio Cicala, ritenuto l’autista del killer, Ivano Savioni, accusato di essere l’organizzatore del delitto, e Giuseppina Auriemma, amica di Reggiani e intermediaria tra lei e il gruppo.

Nel 1998 Benedetto Ceraulo venne condannato all’ergastolo nel processo di primo grado, Patrizia Reggiani a 29 anni di carcere.

Le pene vennero ridotte nel 2000 nel processo d’appello, poi confermate dalla Cassazione: per Ceraulo 28 anni e 11 mesi.

Tornato in libertà, aveva cercato di costruirsi una nuova vita con la viticoltura in seguito a un progetto sviluppato a partire dal 2017 nella colonia penale dell’isola di Gorgona (Livorno) dove era detenuto.