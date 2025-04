Femminicidio Bitonto, Vincenzo Visaggi uccide la moglie Lucia Chiapperini con le forbici e tenta il suicidio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stato un nuovo femminicidio. A Bitonto una donna di 74 anni, Lucia Chiapperini, è stata uccisa dal marito a colpi di forbici, suo coetaneo, Vincenzo Visaggi. Sarebbe stato proprio l’uomo a chiamare il 112. “Ho ucciso mia moglie, venite”, avrebbe detto prima di tentare il suicidio, senza riuscirci. Partite le indagini che cercheranno di accertare il movente.

Femminicidio a Bitonto

Vincenzo Visaggi avrebbe ucciso la moglie con un coltello e quindi chiamato i carabinieri per avvisarli di quanto accaduto. Avrebbe poi provato a togliersi la vita, invano. Il suo tentativo è stato bloccato dalle forze dell’ordine che sono entrate nella sua abitazione.

È Mariotto, frazione di Bitonto, il teatro dell’’ennesimo femminicidio in Italia. La vittima si chiamava Lucia Chiapperini e aveva 74 anni, come il marito che l’ha ammazzata, come lui stesso ha confessato.

Chi era Lucia Chiapperini, uccisa dal marito Vincenzo Visaggi

La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì 18 aprile in via della Libertà nella citata frazione di Bitonto, in provincia di Bari.

Chiapperini avrebbe compiuto 75 anni a settembre. È stata accoltellata a morte da Vincenzo Visaggi, suo marito, come lui stesso ha detto al 112, dopo averlo chiamato. “Ho ucciso mia moglie, venite“, queste le parole dell’uomo che poi si è barricato in bagno per tentare di togliersi la vita.

Quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Modugno, è lì che l’hanno trovato dopo essere riusciti a entrare nella stanza. Aveva sulle braccia delle ferite da taglio. L’hanno quindi bloccato e portato per accertamenti all’ospedale San Paolo di Bari. Resta da capire il movente che ha spinto l’uomo al femminicidio: i due avevano tre figli che non vivevano nella loro stessa abitazione.

Le forbici come arma del delitto

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe utilizzato delle forbici, secondo quanto riferito da ANSA: avrebbe tentato di suicidarsi con la stessa arma, ferendo al torace ma non in maniera grave.

Come riporta il Corriere della Sera, Visaggi sarebbe un ex operaio, ora in pensione.

Ancora ignote le ragioni che hanno spinto l’uomo a uccidere la donna. Si indaga per capire se, in passato, ci fossero stati episodi di violenza o pesanti litigi all’interno della coppia. Le indagini sul femminicidio, l’ennesimo delle ultime ore, sono in capo ai carabinieri, sul posto anche il Sis e il medico legale.

Sgomento nella comunità della città barese. Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha condiviso su Facebook un post su quanto accaduto. “Questa mattina, a Mariotto, una donna è stata uccisa. È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo Pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi”, questo il suo messaggio.