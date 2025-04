Clemente Mastella vuole "via Bettino Craxi" a Benevento, quante ce ne sono già in Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ha fatto nascere molte critiche la decisione di Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento, di intitolare una dedicare una via a Bettino Craxi, figura molto controversa della politica italiana del Secondo Dopoguerra, nome di spicco nell’inchiesta Mani Pulite. Ma per il sindaco campano Craxi è stato un grande statista, oltre che “un capro espiatorio”.

Clemente Mastella, l’idea per la nuova via a Benevento

“La decisione di dedicare una via a Bettino Craxi nella città di Benevento che abbiamo assunto in giunta la rivendico orgogliosamente: la statura di statista ormai gli è riconosciuta in maniera trasversale”. Con queste parole il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato la decisione di dedicare una strada all’ex primo ministro.

Secondo Mastella, con la decisione della giunta “si chiude un cerchio che è anche un messaggio simbolico per l’armistizio necessario tra politica e magistratura”, ricordando che “il presidente Mattarella con il suo messaggio del gennaio scorso lo ha sottratto definitivamente ad una ingiusta damnatio memoriae”.

Fonte foto: ANSA Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha annunciato l’intenzione di dedicare una via a Bettino Craxi (in foto)

Per il primo cittadino del capoluogo campano Craxi “fu capro espiatorio di una stagione cui oggi giustamente si guarda con più serenità e anche con un pizzico di nostalgia: come ho avuto modo di dire, i reati che gli addebitarono erano modus operandi di un intero sistema politico”.

Le strade dedicate a Bettino Craxi in Italia

In Italia ci sono già una trentina di strade intestaste a Bettino Craxi, sebbene in molti casi le opposizioni delle giunte in carica hanno attaccato tali decisioni, ricordando i vari provvedimenti giudiziari che ci sono stati negli anni a carico di Craxi.

Solo pochi anni fa anche a Milano avevano provato a dedicare una strada a Craxi, nonostante la contrarietà del sindaco Beppe Sala, che avrebbe preferito un semplice ricordo in consiglio comunale, scatenando le reazioni della figlia del politico, che aveva parlato di “solita sinistra ipocrita”.

La notizia della scelta della giunta di Benevento è stata condivisa sui social dal figlio di Bettino, Bobo, che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Mastella, definita “un gesto politico che apprezzo molto”. La notizia non è stata però presa bene in città, con Radio Città Benevento che ha scritto “il fatto che venga intitolata una strada di Benevento a un pregiudicato ci fa strano”.

Chi era Bettino Craxi

Bettino Craxi è stato uno dei protagonisti della vita politica italiana del secondo Novecento: segretario del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1993, fu il primo esponente del PSI a diventare Presidente del Consiglio dei Ministri, incarico che ricoprì dal 1983 al 1987.

Figura carismatica e controversa, Craxi ebbe un ruolo centrale nella trasformazione del PSI in senso riformista e nel rafforzamento del suo peso politico all’interno dell’area di governo. Tuttavia, la sua carriera fu compromessa dalle inchieste di Mani Pulite, che lo coinvolsero direttamente.

Condannato in via definitiva per corruzione e finanziamento illecito, divenne un latitante e si rifugiò ad Hammamet, in Tunisia, dove visse fino alla morte, avvenuta nel gennaio del 2000.