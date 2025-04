Coalizione di Governo in Germania tra Cdu-Csu di Merz e Spd, l'estrema destra di Afd fa la storia nei sondaggi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Germania è stato raggiunto un accordo sulla nuova coalizione di Governo formata da Cdu, Csu e Spd, mentre l’estrema destra di Afd (Alternativa per la Germania), per la prima volta nella sua storia, risulta in un sondaggio Ipsos al primo posto nelle preferenze degli elettori tedeschi con il 25%.

La nuova coalizione di Governo in Germania

L’Unione cristiano democratica (Cdu), l’Unione cristiano sociale (Csu) e il Partito socialdemocratico (Spd) hanno raggiunto un accordo per la creazione della nuova coalizione di Governo che guiderà la Germania nei prossimi quattro anni. Lo hanno annunciato i rappresentanti delle tre forze politiche.

In base a quanto riferito da Politico, l’Unione Cdu-Csu di Friedrich Merz e il Partito socialdemocratico avrebbero raggiunto un’intesa anche sulla suddivisione dei ministeri nel prossimo Governo tedesco: sei ministeri dovrebbero andare alla Cdu, tre alla Csu e sei all’Spd, tra cui Finanze e Difesa. Si prevede che verrà creato un nuovo ministero per il Digitale.

Fonte foto: ANSA

La nuova coalizione di Governo in Germania sarà composta da Unione cristiano democratica (Cdu), Unione cristiano sociale (Csu) e Partito socialdemocratico (Spd).

Quale sarà la linea del nuovo Governo in Germania

I tre partiti che compongono la nuova coalizione di Governo in Germania sarebbero giunti a un accordo anche per annullare il reddito di cittadinanza per i disoccupati di lungo corso. Ciò è emerso da una email inviata dalla presidente del Parlamento tedesco, Julia Kloeckner, ai deputati di Cdu-Csu, citata dal quotidiano tedesco Die Zeit.

Secondo quanto è trapelato, è inoltre previsto “un cambiamento nella politica in materia di immigrazione e asilo“.

Prima volta storica per l’Adf in Germania

Per la prima volta nella sua storia il partito di estrema destra Afd (Alternativa per la Germania) risulta al primo posto in un sondaggio (realizzato da Ipsos) sulle preferenze degli elettori tedeschi, con una percentuale pari al 25%.

Afd ha superato l’alleanza tra Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano sociale (Csu) guidata da Friedrich Merz, che è crollata al 24%.

A seguire, nelle preferenze degli elettori in Germania, ci sono poi il Partito socialdemocratico (Spd) al 15%, i Verdi all’11% e il partito della Sinistra (Die Linke) all’11%.