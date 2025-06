Collocata in una comunità protetta a Crema assieme ai figli, l'ex marito riesce a trovarla

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori a Crema. Un cittadino italiano di 41 anni, con precedenti di polizia, è stato fermato mentre seguiva la sua ex moglie, nonostante fosse stata collocata in una comunità protetta.

Un passato di violenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha radici profonde. L’uomo e la donna, un tempo sposati e residenti fuori provincia con i loro figli, avevano visto il loro rapporto deteriorarsi nel tempo. La donna aveva già denunciato i maltrattamenti subiti dall’uomo presso il luogo di residenza, portando alla decisione di collocare lei e i figli in una comunità protetta.

La persecuzione continua

Nel mese di giugno, la donna aveva denunciato nuovamente, sempre fuori provincia, che l’uomo l’aveva trovata per ben due volte in una settimana. In una prima occasione, l’ex marito era stato avvistato vicino alla sua auto, costringendola a richiedere l’intervento dei Carabinieri locali. Successivamente, la donna era stata trasferita in una nuova struttura protetta nel cremasco.

L’arresto a Crema

Una mattina, mentre si trovava in auto, la donna ha notato di essere seguita dal suo ex marito. Dopo averlo perso di vista, lo ha ritrovato ad attenderla presso una località fuori provincia, dove ha nuovamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Si è quindi recata alla Stazione Carabinieri più vicina per presentare una nuova denuncia per atti persecutori.

Intervento decisivo

L’arresto è avvenuto quando la pattuglia della Radiomobile di Crema è stata inviata in una via del centro abitato, dove era stata segnalata la presenza dell’auto dell’uomo nei pressi del luogo di lavoro della donna. Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’uomo, che non ha saputo giustificare la sua presenza in modo convincente. A pochi metri di distanza, era presente l’auto dell’ex moglie, confermando i sospetti che l’uomo stesse monitorando i suoi spostamenti.

Conclusione

Verificata la situazione, l’uomo è stato condotto presso la caserma di Crema, arrestato per atti persecutori e successivamente trasferito presso il carcere di Cremona.

