Concerto del Primo Maggio 2025: la scaletta e gli orari di tutti gli artisti che si esibiranno al Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2025 è l’appuntamento classico che, anche quest’anno, accompagna la prima giornata di questo mese e fa da sottofondo alla Festa dei lavoratori. Si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma a partire dalle 15 e va avanti fino alla tarda serata. Nella ricca scaletta del Concertone ci sono oltre 40 artisti tra cui Giorgia, Elodie e Lucio Corsi.

Concerto del Primo Maggio 2025: la scaletta, quando e dove vederlo

Immancabile, per ogni primo maggio che si rispetti, anche nel 2025 è in programma il classico Concertone. L’edizione di quest’anno vede protagonisti alcuni tra i cantanti più seguiti e apprezzati del panorama musicale italiano che, uno dopo l’altro e senza quasi soluzione di continuità, si alternano sul palco allestito in piazza San Giovanni a Roma.

Il via alle 15 – anche se la musica sarà presente anche prima – con la diretta su Rai 3 in una scaletta ricca di star: il primo a esibirsi sarà Leo Gassmann mentre l’ultimo sarà Gabry Ponte.

Come Sanremo

Tantissimi i fan attesi. Se nelle scorse edizioni si sono toccati anche i 300mila spettatori, nonostante le temperature rigide e la pioggia, quest’anno, col bel tempo, gli organizzatori si aspettano ancor più presenze per quello che è diventato con gli anni un vero e proprio festival della musica. Si punta a sforare quota mezzo milione di presenze.

Si tratta di un Concerto del Primo Maggio 2025 che ricorda molto il Sanremo degli ultimi anni con tantissimi cantanti che si sono esibiti di recente sul palco dell’Ariston, nell’ultima edizione – quella condotta da Carlo Conti – o in quelle precedenti marchiate Amadeus.

Ad aprire le danze sarà Leo Gassmann, primo in scaletta, che si esibirà sulle note di “Bella Ciao”. Dopo di lui tutti gli altri: tra i più attesi Achille Lauro, Giorgia, Elodie a capeggiare gli oltre 40 artisti presenti.

La scaletta del Concertone: chi canta e quando

In realtà, come detto, già a partire dalle 13.30, il programma prevede che il palco venga calcato da diversi artisti emergenti come 1Mnext Cordio, Dinìche e Fellow insieme a Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, Save Our Souls e Vincenzo Capua.

Il via quindi alle 15.17 con Leo Gassmann e la sua versione di “Bella Ciao” con i cantanti che si susseguono a intervalli regolari dopo la propria esibizione. Alcuni canteranno una sola canzone, altri invece presenteranno due o più brani.

Le esibizioni saranno intermezzate dalle edizioni del Tg e dalla pausa tra le 19 e le 20 quando invece si entrerà nel rettilineo finale dell’appuntamento e si esibiranno gli artisti più attesi. Alla condizione dell’evento il trio composto da Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

Di seguito la scaletta integrale del Concerto del Primo Maggio 2025

15.17 – Leo Gassmann canta “Bella ciao”

15.23 – Orchestraccia e Mundial cantano “La santa” e “Lu porcu cu tre piedi”

15.32 – Il Mago del gelato cantano “Depistaggio”

15.44 – Giglio canta “Cammafà”

15.49 – Mimì canta “Brooklyn”

15.54 – Anna and Vulkan cantano “Perido particolare” e “Comm’è”

16.02 – Anna Carol canta “Il contrario” e “È così che si fa”

16.13 – Bambole di Pezza cantano “Senza permesso” e “Superlove”

16.21 – Senhit canta “Adrenalina” e “Fiesta”

16.29 – Andrea Cerrato canta “Umani al top” e “Vite compilation”

16.40 – Pierdavide Carone canta “Di notte” e “Mi vuoi sposare”

16.46 – Ele A canta “64 barre di dopamina” e “Oro”

16.54 – Tredici Pietro canta “Verità” e “Tradirti”

17.02 – Centomilacarie canta “Non mi riconosco” e “Quasi nuda”

17.10 – Giulia Mei canta “Bandiera” e “Un tu scoddari”

17.19 – Anna Castiglia canta “U mari” e “Ghali”

17.27 – Mondo Marcio canta “Credo”, “Dentro la scatola” e “Col fuoco negli occhi”

17.39 – Dente canta “Favola” e “Senza di me”

17.46 – Federica Abbate canta “Tilt”

17.50 – Patagarri cantano “I sogni”, “Hava Niglia” e “Caravan”

17.58 – Legno e Gio Evan cantano “Affogare”, “Girotondo”, “Un’universo da fermo” e “Susy”

18.09 – Eugenio in via di Gioia cantano “Altrove”, “Infinito” e “L’ultima canzone”

18.18 – Giorgio Poi canta “Estate” e “Les jeux sont faits”

18.26 – Gaia canta “Chiamo io chiami tu”, “Fumo blu” e “Addicted”

18.35 – Shablo canta “La mia parola”, “Spirito libero” (con Giorgia) e “Gelido” con Joshua e Tormento

18.44 – I Benvegnù cantano con Brunori e Ermal Meta “Oceano” e “Il mare verticale”

PAUSA TG

20.02 – Noemi, Ermal Meta e Big Mama cantano con La Municipal “Albachiara”, “Diavolo in me”, “One”, “I kissed a girl” e “Human”

20.17 – Carl Brave canta “Morto a galla”, “Flash”, “Perfect” con Sarah Toscano e “Makumba” con Noemi

20.37 – Alfa canta “Bellissima”, “Vai!” e “Il filo rosso”

20.45 – Arisa canta “Democrazia” e “Canta ancora” 20.55 – Gazzelle canta “Non sei tu”, “Tutto qui”, “Destri” e “Idem”

21.11 – Lucio Corsi canta “Freccia bianca”; “Volevo essere un duro” e “Francis Delacroix”

21.24 – Elodie canta “Black Nirvana”, “La coda del diavolo”, “Mi ami mi odi” e “Bagno a mezzanotte”

21.36 – Brunori Sas canta “La ghigliottina”, “Al di là dell’amore” e “La verità”

21.56 – Giorgia canta “Il mio giorno migliore”, “Oronero”, “Gocce di memoria”, “Tu mi porti su”, “Niente di male” e “La cura per me”

22.09 – Ghali canta “Habibi”, “Casa mia”, “Paprika”

22.21 – Fulminacci canta “Tattica, “Casomai” e “Santa Marinella”

22.37 – Achille Lauro canta “Incoscienti giovani”, “Amor” e “Amore disperato”

22.49 – Joan Thiele canta “Veleno” e “Eco”

23.03 – Franco126 canta “Brioschi”, “Ieri l’altro” e “Nottetempo”

23.14 – Serena Brancale canta “La zia”, “Stu caffè” e “Anema e core”

23.22 – Luché canta “Autostima”; “La notte di San Lorenzo” e “Non abbiamo età”

23.33 – Rocco Hunt canta “Ragazzo di giù”, “Mille vote ancora”, “Cosa ti amo a fare” e “Nu juorno buono”

23.41 – The Kolors cantano “Tu con chi fai l’amore”, “Un ragazzo una ragazza” e “Italodisco

23.54 – Gabry Ponte canta “Tutta l’Italia”, “Blu” e “Thunder”