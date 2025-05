Giorgia Meloni e il discorso del 1° maggio, per la Festa dei Lavoratori la promessa di fondi per la sicurezza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non partecipa alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che preferisce celebrare il 1° maggio sui social. In occasione della Festa dei Lavoratori, la premier ha pubblicato un video dove si sofferma sul tema della sicurezza, per cui promette risorse da oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Aspre le critiche dell’opposizione.

Giorgia Meloni, il video per il 1° maggio

È attraverso i social che Giorgia Meloni ha scelto di rilasciare un messaggio alla Nazione in occasione del 1° maggio.

Assente alla conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri, la premier ha celebrato la ricorrenza con un giorno d’anticipo.

“Anche quest’anno – ha scritto Meloni sulla Festa dei Lavoratori – il Governo ha deciso di celebrarla con i fatti”.

Il messaggio prosegue: “Crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra Nazione”.

“Ascoltate” esorta il Primo Ministro, che pubblica un video in cui annuncia nuovi investimenti dedicati alla sicurezza sul lavoro.

Più di un miliardo per la sicurezza sul lavoro

Nel messaggio del 1° maggio, Meloni celebra i risultati del proprio mandato: “Sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”.

In particolare, la premier parla di “un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione”.

“Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, – spiega – che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”.

Il video si conclude con un “buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce, in tanti modi diversi, alla crescita dell’Italia”.

Lo scetticismo dell’opposizione

La premier parla di misure concrete, ma un decreto ad hoc non è ancora stato approvato. Si attende l’incontro con le parti sociali previsto per l’8 maggio.

Le parole di Giorgia Meloni sono state accolte con scetticismo dall’opposizione, che torna a parlare di salario minimo legale.

Elly Schlein commenta che “Meloni non può continuare a mentire, come ha fatto ancora oggi sulla questione salariale, raccontando un Paese che non c’è”.

La segretaria del Pd invita il governo a calendarizzare l’iniziativa di legge popolare proposta: “Abbiamo raccolto più di centomila firme di cittadini in carne e ossa. Basta rinvii”.