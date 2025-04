Il 10,2% dei lavoratori italiani è povero, Eurostat denuncia un crollo del reddito medio anche tra i full time

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In Italia anche chi ha un lavoro a tempo pieno è a rischio povertà. Le tabelle Eurostat parlano di un 9% di lavoratori full time considerabile povero, con un reddito inferiore al 60% sul reddito mediano nazionale. Se si considerano anche i part time, è oltre il 10% la percentuale di lavoratori italiani a rischio povertà. Si tratta di uno dei dati peggiori tra i Paesi dell’Unione Europea.

In Italia è povero il 10,2% dei lavoratori

In Italia, tra i lavoratori dai 18 anni in sù occupati per almeno la metà dell’anno, il 10,2% è povero.

Dove per povero si intende chi percepisce un reddito inferiore al 60% quello mediano nazionale, al netto dei trasferimenti sociali.

È il desolante quadro che emerge dalle più recenti tabelle Eurostat sul rischio di povertà tra i lavoratori europei.

Tra chi ha un lavoro a tempo pieno, la povertà lavorativa sale al 9%, contro l’8,7% registrato nel 2023.

In calo, invece, i poveri tra i lavoratori part time, che passano dal 16,9% dell’anno precedente al 15,7% del 2024.

A guadagnare sempre meno sono soprattutto i giovani: è povero l’11,8% dei lavoratori tra i 16 e i 29 anni.

La povertà lavorativa scende al 9,3% tra i lavoratori più anziani, tra i 55 e i 64 anni.

A rischio i lavoratori indipendenti

In Italia la povertà lavorativa colpisce soprattutto gli indipendenti, tra cui percepisce un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale il 17,2% (era il 15,8% nel 2023).

Tra i lavoratori dipendenti la quota sale in un anno di un punto percentuale, passando dall’8,3 all’8,4%.

Il livello di istruzione influisce sulla povertà lavorativa: è povero il 18,2% dei lavoratori che ha concluso la sola scuola dell’obbligo (era il 17,7% nel 2023).

In calo la percentuale di poveri tra i lavoratori con diploma, al 9,1% nel 2024 contro il 9,2% dell’anno precedente.

La povertà lavorativa è bassa, invece, tra i lavoratori laureati: al 4,5%. Percentuale bassa, ma in aumento rispetto al 3,6% del 2023.

Il confronto con gli altri Paesi

Peggio dell’Italia, nelle tabelle Eurostat si posiziona soltanto la Spagna, con una percentuale di povertà lavorativa al 11,2%. In calo di 0,1 sul 2023.

In Germania la percentuale di lavoratori over 18 con un reddito inferiore al 60% del mediano nazionale è al 6,5%.

Tra i paesi con la minore povertà lavorativa vi è, infine, la Finlandia, ferma al 2,2%.