Concerto Primo Maggio 2025 a Roma, i cantanti in scaletta da Achille Lauro e Lucio Corsi a Brunori ed Elodie

Il cast completo con i cantanti nella scaletta del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma è stato svelato. Tra gli artisti che saliranno sul palco in piazza San Giovanni ci sono Achille Lauro, Giorgia, Elodie, Lucio Corsi e Brunori Sas, tutti reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo a febbraio.

I cantanti in scaletta al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma

L’elenco completo dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma è stato annunciato nella mattinata di lunedì 28 aprile. Una parte del cast era già stata resa nota a inizio aprile.

La lista, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Ci sarà anche Giorgia sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma.

Chi condurrà il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma

A presentare le esibizioni dei cantanti al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma saranno alcuni conduttori d’eccezione: Ermal Meta, Noemi e BigMama, affiancati dal professore star dei social e della tv Vincenzo Schettini, che farà delle incursioni sul palco.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma

Il Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma si terrà in piazza San Giovanni. Il via all’evento che celebra in musica la Festa dei Lavoratori è previsto alle ore 13,30. Seguiranno 10 ore di musica dal vivo e riflessioni su temi sociali e d’attualità.

In tv sarà possibile seguire il Concertone in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

La diretta di Rai 3 prenderà il via con l’anteprima alle ore 15,15 (fino alle 16,30), per proseguire poi con la prima parte del concerto (dalle ore 16,30 alle 19), con la seconda parte (dalle ore 20 alle 21) e la terza parte finale (dalle ore 21,05 alle 24.15).