Concerto Primo maggio 2025 a Roma, chi sono i cantanti annunciati da Brunori Sas a Lucio Corsi e Gabry Ponte

Annunciati i primi 15 cantanti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma, L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, per questa edizione punterà sul concept ‘Il futuro suona oggi’. Obbiettivo intercettare le voci più autentiche del panorama musicale italiano, così da offrire un affresco sonoro in grado di esprimere e interpretare il presente in tutte le sue sfumature.

Concerto Primo maggio 2025, la lista dei primi cantanti annunciati

Nelle scorse ore sono stati comunicati i primi nomi degli artisti che saranno protagonisti al ‘Concertone‘. Tra questi colui che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, vale a dire Lucio Corsi.

Di seguito l’elenco completo dei cantanti annunciati:

Fonte foto: ANSA Lucio Corsi

Alfa

Anna Castiglia

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Centomilacarie

Franco126

Gabry Ponte

Gaia

Giorgio Poi

I Benvegnù

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Lucio Corsi

Mondo Marcio

Shablo

I conduttori del ‘Concertone’

Il Concerto del Primo Maggio 2025, come sempre, si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano per omaggiare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo.

A condurre l’evento saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama.

I tre cantanti saranno affiancati dal professore star dei social Vincenzo Schettini che effettuerà diverse incursioni sul palco.

Come seguire l’evento dal vivo e in tv

L’organizzazione, dopo aver annunciato i primi artisti, ha spiegato che l’idea è di creare, tramite un cast variegato, uno spirito capace di restituire uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock.

Dunque, a farla da padrone sarà il cantautorato con particolare attenzione alle parole dei brani.

Saranno infatti centrali i testi delle canzoni che hanno il fine di narrare generazioni in continua evoluzione e trasformazione.

Nelle prossime settimane verrà svelato il resto del cast. Il ‘Concertone 2025’ sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.