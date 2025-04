Decisa la data dei funerali di Papa Francesco, quando si terranno e chi parteciperà da Trump a Zelensky

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata fissata la data dei funerali di Papa Francesco, morto nella mattinata di lunedì 21 aprile all’età di 88 anni. Le esequie di Jorge Mario Bergoglio si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Prevista la partecipazione ai funerali del Pontefice dei leader di tutto il mondo, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a quello ucraino Volodymyr Zelensky. Presente ovviamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nella mattinata di martedì 22 aprile si è tenuta in Vaticano la prima congregazione generale dei cardinali, chiamata a gestire il periodo di transizione dopo la morte del Pontefice.

Nel corso della riunione sono stati decisi la data dei funerali di Papa Francesco e altri aspetti organizzativi dei riti per l’ultimo saluto a Bergoglio.

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 10 in piazza San Pietro, sul sagrato della Basilica.

La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio.

Chi sono i leader che parteciperanno ai funerali del Papa

Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone per i funerali di papa Francesco, semplici fedeli ma anche molti capi di Stato e di governo da tutto il mondo.

Presente ovviamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annullato tutti gli impegni internazionali previsti per il fine settimana.

Venerdì 25 e sabato 26 aprile erano infatti previste le visite ufficiali in Uzbekistan e in Kazakistan. Domenica 27 poi era in programma ad Astana la sua partecipazione al vertice Italia-Asia centrale con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Diversi leader mondiali hanno già annunciato che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco. Come il presidente francese Emmanuel Macron: “Saremo presenti ai funerali del Papa, come è giusto che sia”, ha detto durante una conferenza stampa.

Confermata la presenza del presidente statunitense Donald Trump, che ha annunciato su Truth che sarà a Roma con la moglie Melania.

A Roma anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come ha dichiarato una fonte della presidenza ad Afp.

Presenti anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Tra i leader che hanno annunciato la loro presenza ai funerali anche il presidente argentino Javier Millei.

Non ci sarà invece il leader russo Vladimir Putin, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Le misure di sicurezza

A Roma è già scattato il piano per potenziare le misure di sicurezza in vista dell’arrivo nella Capitale di migliaia di persone e di molti capi di Stato e di governo per i funerali di Papa Francesco.

L’area di piazza San Pietro sarà blindata, con varchi d’accesso con metal detector presidiati dalle forze dell’ordine che controlleranno l’afflusso dei fedeli.

Potenziato il dispiegamento sul territorio delle forze dell’ordine, con anche l’impiego di tiratori scelti, artificieri e unità cinofile.

Saranno aumentati i controlli negli scali aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie e nelle principali vie d’accesso alla città.