Donato Metallo morto a 44 anni, choc nel Pd e il ricordo del consigliere più votato in Puglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto a soli 44 anni Donato Metallo, ex sindaco di Racale e consigliere regionale del Pd in Puglia, che alle ultime elezioni aveva ricevuto il più alto numero di preferenze in assoluto, ma aveva dovuto abbandonare i lavori in Consiglio a causa di una malattia.

Morto Donato Metallo del Pd

Il consigliere regionale del Partito Democratico Donato Metallo è morto nella giornata del 22 aprile, dopo una lunga malattia. Era stato eletto nel 2020 nella circoscrizione di Lecce, primo tra i consiglieri democratici per preferenze, 17mila in totale.

Metallo aveva ricoperto in precedenza il ruolo di sindaco di Racale, comune di 10mila abitanti nel sud della Puglia. In Consiglio regionale aveva partecipato ai lavori della VI commissione lavoro.

Fonte foto: Facebook @Donato Metallo Donato Metallo a una manifestazione per la legge contro l’omotransfobia

Dal 2024 però era stato costretto ad abbandonare il suo impegno politico da una malattia. Nel luglio del 2024 era appositamente tornato in Consiglio regionale, per votare una legge a lui particolarmente cara, quella contro l’omotransfobia.

La malattia e la legge contro l’omotransfobia

Metallo era stato il primo firmatario della legge, insieme al collega Francesco Paolicelli. Nel giorno delle votazioni, in un’intervista a Repubblica, aveva parlato proprio della legge che sarebbe poi passata.

“È una legge che parla di scuola, in maniera fondamentale e forte, di lavoro, di ecologia del linguaggio, e di lessico nella comunicazione. Ha un taglio soprattutto culturale. La battaglia contro le discriminazioni non la vinci imponendo regole” aveva dichiarato.

Della sua malattia aveva detto: “Non è semplice, quando ti passi la mano tra i capelli e scopri che non ci sono più o te li ritrovi sul cuscino dopo aver dormito. Ma non ho niente da nascondere.”

Il messaggio di Elly Schlein

Donato Metallo era una delle figure più apprezzate del Pd pugliese. La stessa segretaria del Partito Elly Schlein ha dedicato un messaggio di cordoglio alla sua famiglia, nel giorno della sua morte.

“Ci sono persone che fanno politica e ci sono persone che la politica la incarnano, la rendono viva, vicina alle persone, la rendono profonda e utile: questo era Donato Metallo” ha dichiarato Schlein.

“Voglio esprimere a nome mio personale e di tutta la comunità dem il profondo dolore che la sua scomparsa ci lascia. Oggi tutti ricordano le sue battaglie: quella per la legge contro l’omotransfobia, quella per donare parrucche alle donne malate di cancro, per citarne solo due. Ma il suo è stato un impegno a tutto campo. Grazie, Donato” ha poi concluso.