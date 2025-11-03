Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, trovata con un coltello da cucina nella schiena: è grave

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata in centro a Milano, in piazza Gae Aulenti. Trovata con un grosso coltello da cucina nella schiena, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L’aggressore sarebbe fuggito, in corso le indagini dei carabinieri per individuarlo e ricostruire quanto accaduto.

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano

L’aggressione è avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 3 novembre, nel centro di Milano.

Una donna di 43 anni è stata accoltellata in strada, in piazza Gae Aulenti. Lo riporta Ansa.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’aggressione in piazza Gae Aulenti a Milano

Immediato l’allarme lanciato dalle tante persone presenti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e i carabinieri.

In gravi condizioni in ospedale

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in condizioni gravissime.

Milano Today riferisce che la vittima dell’aggressione sarebbe stata trovata con un grosso coltello da cucina conficcato nella schiena.

La donna avrebbe riportato gravi lesioni ai polmoni e alla milza ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, è accaduto attorno alle 9, la donna sarebbe aggredita alla spalle.

La vittima è una dipendente di Finlombarda, la società finanziaria della Regione, e stava andando al lavoro.

Colpita alla schiena con un coltello da cucina di circa 30 centimetri, la donna avrebbe detto ai militari di non aver visto chi l’ha accoltellata.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, che potrebbero aver ripreso quanto accaduto e l’aggressore, fuggito dopo aver colpito la donna.

Ancora tutti da chiarire i motivi dell’aggressione.