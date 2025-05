Era in affidamento in prova ma spacciava cocaina e hashish, 30enne di Manduria nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 30 anni originario di Manduria è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato dopo che l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova è stato eseguito a seguito di un episodio avvenuto il 2 maggio scorso. In quella data, il giovane era stato denunciato in stato di libertà per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio del 2 maggio

Il personale del Commissariato di Manduria, notando il giovane uscire in fretta dal suo domicilio, aveva sospettato un’attività di spaccio. Durante l’irruzione nell’appartamento, erano state recuperate alcune dosi di hashish e cocaina, nascoste in un borsello all’interno di un armadietto, oltre a 30 euro in banconote di piccolo taglio.

Reiterazione delle violazioni

Nei mesi precedenti, il 30enne era già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte dalla sua misura di polizia. Alla fine, i poliziotti lo hanno rintracciato presso il suo domicilio e lo hanno accompagnato alla casa Circondariale del capoluogo jonico. Manduria.

Fonte foto: IPA