Femminicidio a Montecorvino Rovella, Salerno, 47enne strangolata in casa dall’ex compagno ora in fuga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Una donna di 47 anni, Tina Sgarbini, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri sono sulle tracce del suo ex compagno, un uomo di 36 anni, che si è messo in fuga. Avrebbe strangolato la donna al culmine dell’ennesima lite tra i due.

Femminicidio a Montecorvino Rovella, Salerno: chi è la vittima

Nuovo caso di femminicidio nel Salernitano. Una donna di 47 anni, Tina Sgarbini, è stata trovata senza vita nella sua casa in località Votraci, a Montecorvino Rovella.

Subito scattate le indagini: nel mirino dei carabinieri ci sarebbe l’ex compagno della donna, un 36enne, che si sarebbe dato alla fuga.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo della tragedia

La ricostruzione

Nella mattinata di sabato 23 agosto è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Tina Sgarbini giaceva senza vita riversa sul pavimento della propria abitazione in località Votraci a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata strangolata al culmine di una lite. L’autore del femminicidio sarebbe il suo ex compagno, 36enne, del quale si sono perse le tracce.

I due avevano avuto una relazione che si è interrotta da poco tempo. Pare che l’uomo avanzasse continue richieste alla donna di riprendere il rapporto e, proprio al culmine di una delle frequenti liti, sarebbe avvenuto l’omicidio.

Ex compagno in fuga

Dell’ex compagno di Tina Sgarbini non si hanno più notizie: l’uomo è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine in tutta la provincia. La Procura di Salerno sta coordinando le indagini.

A lanciare l’allarme per la donna erano stati i suoi parenti che da tempo non riuscivano a mettersi in contatto con nessuno dei due. La vittima aveva tre figli nati da una relazione precedente.

Il sindaco della cittadina, Martino D’Onofrio, ha commentato all’Ansa i fatti: “Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina, tutti la conoscevano con questo nome, anche se all’anagrafe era Assunta. Ci lascia una mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione”.