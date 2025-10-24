Femminicidio di Pamela Genini, lei aveva chiesto aiuto per tre volte ai vicini di casa di Gianluca Soncin

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È una vicina di casa di Gianluca Soncin a fornire ulteriori dettagli sui litigi tra l’uomo e Pamela Genini prima del femminicidio. La vittima avrebbe chiesto aiuto, urlando, diverse volte sul pianerottolo di casa dell’ex, ma avrebbe scelto di non denunciare.

Le urla e le richieste di aiuto

La testimonianza è emersa nel corso della trasmissione Ore 14 sera in onda su Raidue.

Le richieste di aiuto ai vicini sarebbero state in totale tre volte, “una verso i primi mesi del 2025, una a inizio estate, una a fine estate”.

IPA Via Iglesias 33 a Milano, luogo dove è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini

Durante i litigi, a detta della vicina di casa di Gianluca Soncin che più volte l’avrebbe avvertita, sarebbe uscita dall’appartamento ed avrebbe chiesto aiuto nel corridoio del pianerottolo in comune, urlando.

Ad aiutare la modella a fare le valigie per andare via dall’appartamento dell’ex compagno, la madre della ragazza che ha deciso di parlare a Ore 14.

Insieme ad un’altra vicina l’avrebbero “allontanata dall’appartamento e accompagnata di sotto per chiamare un taxi”.

La mancata denuncia di Pamela Genini

La testimone ha anche spiegato di aver chiesto più volte a Pamela Genini se fosse stata vittima di violenze, maltrattamenti e se volesse denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

La futura vittima del femminicidio di Milano si sarebbe sempre rifiutata, minimizzando.

“Diceva che non era successo niente di che, che era solo una lite” ha dichiarato la vicina di casa di Gianluca Soncin.

Pamela Genini avrebbe però aggiunto che si sentiva minacciata e che questo le avrebbe “fatto paura”.

Gianluca Soncin la definiva pazza

Alla trasmissione Rai ha riportato anche la presunta replica di Gianluca Soncin alle richieste di aiuto di Pamela Genini.

L’uomo in passato sarebbe stato geloso anche di un’amica ma non ne avrebbe mai parlato con nessuno.

“È pazza” avrebbe dichiarato ai vicini, parlando di semplici litigi di coppia e di lei che “ogni tanto dava di matto”. Durante i litigi la voce dell’uomo non si sarebbe mai sentita.

“Era strano” così lo ha descritto la testimone che ha riferito di voci che giravano da tempo su Gianluca Soncin “prendeva dei farmaci”