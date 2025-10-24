Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un Daspo urbano nei confronti di un diciottenne di origini tunisine che, nelle scorse settimane, si è reso responsabile di una aggressione ai danni di un connazionale nel centro di Fabriano. Il provvedimento, disposto dal Questore della provincia di Ancona, è stato adottato per tutelare l’ordine pubblico e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Il provvedimento e i fatti accaduti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha firmato un Daspo urbano (D.Ac.Ur.) nei confronti di un giovane di 18 anni di origini tunisine. Il ragazzo, nelle settimane precedenti, aveva aggredito un suo connazionale nei pressi di numerosi esercizi commerciali del centro cittadino di Fabriano, colpendolo con una cintura dotata di fibbia metallica e con un rasoio da barba.

Intervento delle forze dell’ordine

L’episodio si è verificato in una zona centrale, frequentata sia da residenti che da turisti, e ha destato particolare allarme sociale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano, allertati da una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Le condizioni della vittima

La persona aggredita ha raccontato agli agenti di essere stata colpita dal giovane tunisino. I sanitari hanno poi medicato la vittima per una ferita da taglio all’avambraccio sinistro e una lesione al padiglione auricolare destro, stabilendo una prognosi di 13 giorni per la guarigione.

Motivazioni del Daspo urbano

L’episodio, avvenuto nelle immediate vicinanze di numerosi negozi e locali pubblici, ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità. Per questo motivo, valutata la pericolosità sociale del diciottenne, il Questore di Ancona ha deciso di adottare il Daspo urbano come misura di prevenzione, vietando al giovane di accedere e sostare fino al 2026 in alcune aree specifiche del centro storico di Fabriano.

Le misure di prevenzione adottate

Dal 1° gennaio ad oggi, il Questore Capocasa ha emesso 4 Daspo urbani e 7 Fogli di via obbligatori dal Comune di Fabriano. Questi provvedimenti rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto a comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

