I genitori di Pamela Genini contro Francesco Dolci: "Il fantomatico ex non ci restituisce il cane Bianca"

I genitori di Pamela Genini accusano l’ex compagno della vittima, Francesco Dolci, di non voler rendere loro il cagnolino della 29enne. La coppia, che si è anche rivolta senza successo alle Forze dell’Ordine, ha attaccato Dolci, definendolo un “fantomatico ex” e mettendo in dubbio che tra l’uomo e Genini ci sia stata davvero una relazione sentimentale.

Scontro tra i genitori di Pamela Genini e l’ex della vittima

È scontro tra i genitori di Pamela Genini, la vittima di femminicidio uccisa il 14 ottobre scorso dal compagno Gianluca Soncin, e l’ex della giovane, Francesco Dolci.

All’origine della disputa tra la famiglia della 29enne e l’ex Francesco ci sarebbe il cane di Pamela, la Chihuahua Bianca.

La fiaccolata organizzata per Pamela Genini nel quartiere Gorla

Stando a quanto riferito dai genitori, in particolare dalla madre di Genini, Francesco Dolci si sarebbe rifiutato di rendere loro la cagnolina. La coppia ha quindi lanciato un appello nel corso di una delle più recenti puntate di Dentro la Notizia.

Francesco Dolci definito “fantomatico ex”

Nel corso del programma Mediaset, in dettaglio, è stato letto un messaggio scritto dei genitori di Pamela Genini, che avrebbero richiesto di poter riavere il Chihuahua della vittima.

“Bianca non sta bene”, hanno affermato i genitori della 29enne, aggiungendo che la cagnolina sarebbe malata e che ha bisogno di cure che Francesco Dolci non sarebbe in grado di darle.

I genitori di Genini, inoltre, hanno lanciato un velato attacco a Dolci, definito un “fantomatico ex”. I familiari sostengono che Pamela non abbia mai confermato una relazione con l’uomo.

Il rifiuto dell’uomo: “È ancora traumatizzata”

La coppia, per riavere il cane, si sarebbe anche rivolta senza successo alle Forze dell’Ordine. Ma Francesco Dolci non sembra affatto disposto ad affidare la cagnolina ai familiari di Pamela Genini.

L’uomo, durante la sua recente partecipazione a Ore 14 Sera, ha anche mostrato Bianca in TV. Ha inoltre raccontato di averla trovata dopo l’omicidio della 29enne e si è detto sicuro che la piccola cagnolina abbia cercato di difendere Pamela durante l’aggressione di Soncin.

“È ancora traumatizzata. Adesso la terrò io, starà con me, proteggerò almeno lei”, ha affermato Dolci in trasmissione.