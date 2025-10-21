Incendio in appartamento a Torrevecchia a Roma, 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È un vero e proprio dramma, quello che si è consumato nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre a Roma, nel quartiere Torrevecchia: l’incendio di un appartamento di via Diano Marina ha cagionato la morte di una donna di 91 anni, mentre la figlia 67enne è stata tratta in salvo ma si presenta in condizioni disperate. Salvo anche il cane che si trovava all’interno dell’abitazione. L’intera palazzina è stata dichiarata inagibile.

Grave incendio a Roma

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo Repubblica nel pomeriggio di martedì 21 ottobre a Roma, in una palazzina all’angolo tra via Diano Marina e via di Torrevecchia, è scoppiato un violento incendio all’interno di un appartamento.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti e sul posto sono intervenuti le squadre 8/A dei vigili del fuoco di Monte Mario e la 9/A di Prati.

Incendio mortale a Roma, nel quartiere Torrevecchia: un'anziana di 91 anni è morta tra le fiamme, grave la figlia di 67 anni

Come ricostruisce Roma Today, i soccorritori sono entrati tempestivamente nell’appartamento in fiamme. Una parte della squadra si è subito adoperata per governare e spegnere le lingue di fuoco, gli altri colleghi hanno provveduto a trasportare all’esterno le due occupanti.

Nell’appartamento, infatti, vivevano due donne, un’anziana di 91 anni e la figlia di 67 insieme al loro cane, anch’esso trasportato all’esterno dalle squadre.

La tragedia a Torrevecchia

Roma Today specifica che la donna di 91 anni, purtroppo, è risultata deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo la figlia è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli dal personale del 118. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il cane che viveva insieme alle due donne sarebbe in buone condizioni. La stampa locale mostra le immagini di un vigile del fuoco che lo soccorre dandogli dell’acqua da bere.

Ci sono persone intossicate

Dopo aver trasportato all’esterno le due donne e il loro cane, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per evacuare alcuni appartamenti disposti sui piani superiori. L’abitazione andata a fuoco, infatti, si trova al primo piano.

Il fumo sprigionato dalle fiamme aveva invaso gli altri vani della palazzina. Roma Today scrive che alcuni condomini sono rimasti intossicati. Anche un vigile del fuoco avrebbe riportato conseguenze dall’incendio. Per il momento le cause del dramma sono ancora oggetto di verifiche.

Recentemente una tragedia analoga si è consumata a Brindisi, dove un incendio ha ucciso un 98enne e la sua badante durante la notte. Le fiamme si sarebbero innescate da un cortocircuito dell’impianto di riscaldamento.