Omicidio Pierina Paganelli, accusa di Manuela Bianchi a Dassilva in incidente probatorio: le parole

“Stavo scendendo dall’auto e mi sono ritrovata Louis nel mio garage”. Dentro la notizia ha mandato in onda le immagini esclusive dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, quando ha raccontato di aver incontrato Louis Dassilva la mattina dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Quel giorno Louis era “più tirato del solito” e faceva “segno di stare zitta”, poi le avrebbe indicato “verso la porta tagliafuoco” dicendole “che una signora era scivolata“.

L’incidente probatorio di Manuela Bianchi

Come anticipato, il programma televisivo Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda in esclusiva le immagini dell’incidente probatorio durante il quale Manuela Bianchi ha raccontato dell’incontro con Louis Dassilva la mattina del 4 ottobre, prima dell’arrivo delle autorità.

È un passaggio importante, questo, in quanto le sue rivelazioni hanno ribaltato il racconto sul ritrovamento del corpo: in un primo momento Bianchi aveva riferito che il 4 ottobre 2023 aveva rinvenuto il cadavere della suocera e solo dopo aveva chiesto soccorso a Dassilva, prima di comporre il numero delle emergenze.

Nella nuova versione, quindi, Manuela Bianchi è diventata probabilmente la principale accusatrice di Dassilva. Durante l’incidente probatorio ha raccontato che la mattina del 4 ottobre 2023, mentre stava accompagnando la figlia a scuola, l’imputato le avrebbe scritto per comunicarle che la moglie non era presente in casa e per questo motivo le avrebbe proposto un incontro.

“Dal momento che scendo, sto sistemando la macchina, vedo Louis”. Scesa dal veicolo lo avrebbe abbracciato, ma lo avrebbe trovato “un po’ più tirato del solito”. Louis le avrebbe espresso il desiderio di parlarle, e “mi faceva il segno con il dito di stare zitta e stare calma“.

L’omicidio Paganelli, la “donna scivolata”

Quindi Manuela Bianchi avrebbe chiesto a Louis Dassilva cosa stesse succedendo, e lui le avrebbe indicato verso la direzione della porta tagliafuoco. Dassilva le avrebbe detto che “di là c’era una signora che era scivolata, che era a terra in realtà”.

“C’erano delle cose cadute anche dalle mani, dei cocci“. E in effetti è cosa nota che Pierina Paganelli, mentre veniva aggredita, probabilmente portava tra le mani dei barattoli di alimenti.

Il ragazzo moldavo

Dopo averle parlato della “donna che era scivolata”, Louis Dassilva avrebbe dunque chiesto a Manuela Bianchi “di fare quello che mi dice”, ovvero di “non fare rumore” e “andare subito a chiamare il ragazzo del primo piano, il moldavo“.

Poi Louis “è andato via” senza rispondere alle sue ripetute richieste di spiegazioni. La presenza dell’inquilino moldavo del primo piano sarebbe stata necessaria, secondo il presunto piano di Louis Dassilva, per allontanare i sospetti sulla loro relazione extraconiugale.