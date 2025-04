Fiume Po in piena, superata la terza soglia di allerta nel Cremonese e nel Reggiano: è in corso l'evacuazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pasqua di emergenza in Lombardia ed Emilia-Romagna: il fiume Po ha superato la terza soglia di criticità tra Cremona, Casalmaggiore e Boretto. Le autorità hanno avviato evacuazioni in alcune zone a rischio, mentre la Protezione Civile monitora la situazione ora per ora. L’allerta rossa resta attiva.

Allerta meteo in Lombardia

Il maltempo non ha risparmiato il Nord Italia durante il weekend di Pasqua. La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per piena del Po nelle aree della Bassa Pianura Centro-Occidentale e Centro-Orientale della Lombardia, con effetti anche in Emilia-Romagna.

Le piogge delle ultime ore, unite allo scioglimento della neve e alle condizioni meteorologiche avverse, hanno fatto innalzare sensibilmente il livello del fiume.

Fonte foto: ANSA Immagini dal Po in piena

Le prime criticità si sono registrate tra il Piemonte e Cremona, dove già sabato 19 aprile il livello idrometrico aveva superato i 4 metri sopra lo zero. La situazione si è aggravata domenica mattina, con il colmo di piena in transito verso Casalmaggiore, dove si sono registrati oltre 6,18 metri, e a Boretto, con punte sopra i 7 metri.

Fiume in piena: livelli superati

La soglia rossa di criticità, la più alta, è stata ufficialmente superata in vari tratti del Po, mentre in altre zone, come Borgoforte (Mantova), la situazione rimane sotto costante osservazione.

A Pontelagoscuro e nel Delta si è superata la seconda soglia (arancione), ma le autorità non escludono ulteriori peggioramenti se le piogge dovessero proseguire.

Squadre operative sono attive 24 ore su 24 per monitorare il fiume e le arginature, mentre sono state vietate navigazione e accesso agli argini in diversi Comuni. Le autorità raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle ordinanze locali.

Evacuazione in corso

Nel Cremonese e nel Reggiano sono già in corso evacuazioni precauzionali nelle aree golenali più esposte. Le ordinanze sono state emanate dai sindaci dei Comuni più a rischio, come Casalmaggiore, per garantire la sicurezza dei residenti.

Non è ancora possibile prevedere con certezza se si verificheranno esondazioni nelle prossime ore, ma la Protezione Civile ha confermato che l’allerta rossa rimarrà in vigore almeno fino al mattino di Pasquetta, 21 aprile, quando sarà rivalutata l’evoluzione dell’ondata di piena.