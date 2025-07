Cina alle prese con il tifone Co-May a Shanghai oltre all'allerta tsunami, evacuate oltre 280 mila persone

Mentre in Cina permane l’allerta tsunami a causa del terremoto al largo della Kamchatka, in Russia, Shanghai ha deciso di evacuare più di 280mila persone in via precauzionale per il passaggio del tifone tropicale Co-May. Trasporti bloccati e scuole chiuse per mettere in sicurezza i cittadini.

L’allarme tifone Co-May a Shanghai

Il tifone Co-May ha raggiunto la vicina città portuale di Zhoushan, nello Zhejiang, nelle prime ore del mattino del 30 luglio 2025, con venti sostenuti massimi di 83 km/h.

Malgrado i venti più deboli di quelli generati dai tifoni, hanno riferito i media statali, il centro finanziario cinese e le altre città nel delta dello Yangtze hanno voluto optare per un’azione anti-rischi che ha previsto l’evacuazione di più di 280 mila persone a Shanghai dalla notte del 29 luglio 2025.

IPA

Cielo coperto a Shanghai in attesa del tifone Co-May

Le misure di sicurezza hanno incluso anche la cancellazione di voli e servizi ferroviari, la sospensione delle attività scolastiche e la messa in sicurezza delle persone in aree considerate ad alto rischio.

Co-May dovrebbe raggiungere Shanghai nel corso della giornata del 30 luglio 2025, secondo le ultime previsioni meteo. Il tifone più significativo degli ultimi anni abbattutosi direttamente sulla metropoli Shanghai è stato Bebinca nel 2024, il ciclone tropicale più potente registrato dal 1949.

Terminato l’allerta tsunami in Cina

Nella mattinata del 30 luglio (orario cinese), il centro di allerta tsunami aveva emesso un avviso per onde alte due piedi (meno di un metro) che avrebbero potuto colpire la costa orientale del Paese.

Il fenomeno sarebbe stato una conseguenza del terremoto al largo della Kamchakta in Russia. Il centro aveva avvisato che le onde avrebbero potuto colpire le provincie di Zhejiang e Shanghai e il vero pericolo avrebbe riguardato una possibile combinazione con gli effetti del tifone Co-May.

Qualche ora dopo la Cina ha revocato l’allerta tsunami su Shanghai e Zhejiang, mentre permane l’allarme per l’arrivo del ciclone tropicale.

Le misure di sicurezza a Shanghai

Secondo le autorità, almeno 640 voli potrebbero essere cancellati nei due principali aeroporti di Shanghai, di cui 410 al Pudong e 230 all’Hongqiao.

Tutti i servizi di traghetto sono stati sospesi e agli automobilisti è stato ordinato di non superare i 60 km/h sulle autostrade, secondo quanto riportato dai media locali.

Disneyland e Legoland di Shanghai sono rimasti aperti. Tuttavia, Legoland ha comunicato che alcune attrazioni e spettacoli sarebbero stati sospesi a causa delle condizioni meteorologiche.

Gli aeroporti delle vicine città di Ningbo, Wenzhou e Hangzhou hanno anch’essi registrato cancellazioni e deviazioni di voli. Nella sola mattinata di mercoledì 30 luglio 2025, oltre il 75% dei voli previsti a Zhoushan è stato cancellato.

Alcuni servizi ferroviari nella regione sono stati temporaneamente sospesi, mentre altri hanno viaggiato a velocità ridotta, hanno riferito i media statali.