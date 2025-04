Padre e figlio morti a Valdagno nella voragine: inchiesta per omicidio colposo dopo il crollo del ponte

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Valdagno e non solo. Dopo il crollo del Ponte dei Nori, costato la vita a Leone Francesco Nardon, 64 anni, e al figlio Francesco, 21, la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, al momento senza indagati. I due viaggiavano su una Fiat Ulysse quando la struttura ha ceduto sotto il loro peso, inghiottendoli nella voragine apertasi improvvisamente sul ponte. Entrambi sono morti sul colpo.

Cosa è successo a Valdagno

Il crollo è avvenuto nella serata di venerdì 18 aprile. I due uomini, molto conosciuti in zona, erano attesi a casa ma non sono mai rientrati.

La moglie e madre delle vittime ha dato l’allarme. Poco dopo, è arrivata la conferma più drammatica: l’auto era finita nella voragine. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco nelle ore successive.

Come riporta Ansa, padre e figlio non stavano rientrando a casa, ma si trovavano in quella zona per motivi che gli inquirenti stanno cercando di chiarire: tra le ipotesi, la possibilità che fossero in contatto con la Protezione civile o che stessero monitorando di persona gli effetti del maltempo.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo

La procura vicentina ha sequestrato il ponte e l’automobile coinvolta, oltre alle immagini delle telecamere comunali che avrebbero ripreso l’intera scena.

Il pubblico ministero Cristina Carunchio coordina le indagini e a breve nominerà un consulente tecnico per analizzare le cause del cedimento strutturale.

Tra le ipotesi al vaglio, la possibilità che il ponte abbia ceduto sotto il peso del veicolo o che il conducente non si sia accorto del pericolo a causa della scarsa visibilità.

Il ponte era già crollato nel 1905

Un dettaglio inquietante è emerso dal passato: il Ponte dei Nori era già crollato una prima volta nella notte tra il 15 e il 16 maggio del 1905. Allora, come oggi, la causa fu una piena del torrente Agno. La struttura fu ricostruita, ma dopo oltre un secolo la tragedia si è ripetuta.

Chi erano Leone e Francesco Nardon

Leone Francesco Nardon era un imprenditore nel campo dell’automazione industriale, titolare delle aziende Sitec ed Expert.

Il figlio Francesco era uno studente di ingegneria e stava svolgendo uno stage nell’azienda di famiglia. Entrambi erano noti e stimati nel Vicentino.