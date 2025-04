Il video della frana di 2 chilometri che ha isolato Boccassuolo di Palagano, ponte e strade distrutte

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una frana di quasi 2 chilometri ha colpito duramente la località di Boccassuolo, frazione del comune di Palagano, sull’Appennino nella zona di Modena. Il fronte franoso, innescato dal maltempo dei giorni scorsi, ha interessato un’ampia porzione del versante del monte Cantiere, nella zona del Rio della Lezza e della Crovara, distruggendo due strade comunali (via la Motrona e via per Centocroci) e il ponte sul Rio della Lezza. Di fatto, il comune è spaccato in due e parzialmente isolato.

A rischio alcune case, paese isolato

Secondo quanto riportato da ANSA e AGI, la frana ha lambito alcune case, costringendo molte famiglie a un isolamento parziale.

L’unico collegamento rimasto con Palagano è una strada dissestata che implica un tragitto di ore.

Per il sindaco la situazione è “drammatica”

Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, ha spiegato che il comune è diviso in due: “I disagi sono enormi per studenti, famiglie, anziani e attività economiche”, ha dichiarato una volta giunto sul posto con i tecnici comunali e della Protezione civile.

Per il primo cittadino “la situazione è drammatica, è troppo grande per un piccolo comune come il nostro”.

Quindi, l’appello disperato: “Chiediamo il massimo supporto agli enti sovraordinati, non solo per gestire l’emergenza, ma anche per trovare soluzioni alternative alla viabilità”.

Danni all’acquedotto, isolata la rete elettrica

Inoltre, la frana ha danneggiato le condotte dell’acquedotto, lasciando diverse case senz’acqua.

Enel invece è intervenuta per isolare la rete elettrica di media tensione, installando generatori per garantire la fornitura di corrente.

Il Comune, insieme all’Agenzia regionale per la difesa del suolo e alla Protezione civile, sta cercando soluzioni d’emergenza per contenere l’avanzamento della frana e incanalare il deflusso delle acque.