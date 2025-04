I fagioli di Bud Spencer vanno a ruba, la ricetta originale fu inventata sul set dall'attore: dove trovarli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono diventati un cult del cinema e ora anche un successo commerciale: i fagioli di Bud Spencer spopolano nei supermercati italiani. La ricetta? L’attore la inventò sul set, stufo dei legumi insipidi usati nelle riprese. Oggi li produce la sua famiglia ed è un boom di vendite. Da qui l’azienda pensa all’estero.

I fagioli di Bud Spencer

Chi non ricorda Bud Spencer mentre si abbuffa di fagioli in compagnia di Terence Hill? Quelle padellate fumanti, viste mille volte nei film cult, sono diventate un simbolo.

Oggi quel simbolo si è trasformato in un vero e proprio prodotto da supermercato. Sugli scaffali di molte catene, accanto a ceci e piselli, spunta il barattolo con il faccione di Bud: “Fagioli alla Bud Spencer”, borlotti del Piemonte “già stufati e conditi secondo la ricetta originale”.

A produrli è la Bud Power, startup della famiglia Pedersoli nata nel 2022 con l’idea di portare a tavola i sapori dei film western all’italiana. E funziona: i fagioli sono diventati un successo commerciale.

La ricetta del gusto semplice

Ma com’è nata la ricetta originale? Lo racconta Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud. Durante le riprese, per motivi di scena, si dovevano rifare gli stessi ciak più volte.

Gli attori erano costretti a mangiare fagioli di pessima qualità anche 12-15 volte. Bud allora, da amante della cucina, decise di prepararsi i fagioli a modo suo. Da qui la ricetta.

Nacque un mix semplice ma efficace: borlotti piemontesi, pomodoro, cipolla, pancetta affumicata e spezie. Un comfort food che oggi è anche prodotto industriale, ma con attenzione alle materie prime e alla qualità.

I fagioli di Bud Spencer si trovano anche su Amazon

Una startup (di famiglia)

La Bud Power è una startup che nel 2023 ha fatturato oltre 600mila euro, ma punta a raggiungere i 10 milioni nel 2025. I fagioli rappresentano già il 70% delle vendite.

E presto arriveranno anche la birra e il “Pizzone di Bud Spencer”, ispirato al celebre schiaffone. Un business nato da una scena di film e diventato fenomeno di costume.

Dove si trovano?

Nei principali supermercati italiani, nella grande distribuzione e anche in alcuni store online. Sono già pronti per essere esportati in Svizzera, Austria, Grecia e Germania.

