Calciatore professionista aggredito dai suoi tifosi: pugno al volto e macchina distrutta, cos'ha fatto

Tamir Berman, calciatore del Latina, squadra di Serie C, è stato aggredito da alcuni tifosi della sua squadra dopo la sconfitta contro il Trapani. Il difensore argentino è stato raggiunto da alcuni individui che hanno distrutto il lunotto della sua auto e poi lo hanno raggiunto e colpito con un pugno al volto.

Brutto episodio di violenza nel calcio professionistico. Dopo la vittoria del Trapani in casa del Latina, nel girone C della Serie C, il difensore del club laziale, Tamir Berman, è stato aggredito da alcuni suoi stessi tifosi.

Poco dopo la gara, nelle vicinanze dello stadio Francioni, il calciatore è stato avvicinato da alcuni individui che lo hanno colpito in pieno volto e costretto a tornare nell’impianto sportivo per farsi medicare dai medici che erano nell’ambulanza, presente in occasione della partita.

L’aggressione all’esterno dello stadio

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 5 aprile. Il Latina perde per 2 a 0 contro il Trapani nella 35esima giornata della Serie C con due goal incassati negli ultimi secondi: il club nerazzurro scala al sedicesimo posto, in piena crisi vista la seconda sconfitta consecutiva e con il concreto rischio di retrocedere in Serie D.

Abbandonato il campo, Berman sale sulla sua auto e parte verso casa. Viene però accerchiato all’altezza di via Volturno da un gruppo di persone incappucciate.

Il ragazzo è costretto a fermarsi: dall’auto che lo seguiva scendono gli aggressori che, prima sfondano il lunotto posteriore dell’auto, e poi colpiscono il calciatore con un pugno al volto.

Chi è Tamir Berman

Le forze dell’ordine sono subito state avvisate dell’aggressione da parte dei tifosi e hanno fatto partire le indagini per appurare le generalità degli aggressori. Il giocatore intanto, sotto shock, è prima tornato allo stadio per farsi medicare e quindi si è diretto finalmente a casa.

Nelle ore successive all’aggressione sono arrivati per lui diversi messaggi di solidarietà da parte del club e dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. In un comunicato, il Latina ha espresso piena vicinanza al proprio tesserato. “Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo, e ci stringiamo attorno a Tamir, certi che saprà superare questo episodio con la forza e la determinazione che lo contraddistinguono, in campo e nella vita. Il club resta al fianco del proprio atleta, a tutela della sua persona e dei suoi diritti“, si legge. Solidarietà anche dall’Associazione Italiana Calciatori: “Si tratta di un atto deprecabile che avrebbe potuto generare gravissime conseguenze e sul quale l’AIC auspica che le Forze dell’Ordine facciano al più presto chiarezza. Se la sconfitta e la vittoria sono la “normalità” nella cultura dello sport, ciò che non dobbiamo abituarci a considerare “normale”, invece, è l’aggressione ai danni di un calciatore. Tollerare questi comportamenti significa perdere di vista i valori del nostro sport”, scrive l’associazione che tutela i calciatori.

Tamir Berman è un difensore argentino di 24 anni: è alla sua prima stagione con il Latina dopo aver giocato nel Giugliano e nel Monopoli.