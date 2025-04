Il video di Re Carlo III che parla in italiano citando la Divina Commedia di Dante e Giovanni Falcone

Mercoledì 9 aprile è stata una giornata storica per il Parlamento italiano, che per la prima volta – riunito alla Camera dei Deputati – ha ospitato un monarca britannico. Nel suo discorso, Re Carlo III ha anche parlato in italiano, citato Dante (più volte, compreso un verso della Divina Commedia), nominato Giovanni Falcone e la partigiana Paola Del Din, strappando sorrisi e applausi.

L’applauso e l’inno britannico

Re Carlo III e la Regina Camilla sono entrati nell’Aula della Camera dei Deputati accolti dall’applauso dei parlamentari italiani.

Poi sono risuonate le note dell’inno britannico e di quello italiano.

L’apertura su Dante

Re Carlo III ha aperto il suo discorso citando Dante: "Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia".

Una battuta che ha strappato il sorriso ai parlamentari presenti.

La standing ovation su Giovanni Falcone

Standing ovation della Camera per il giudice Giovanni Falcone, citato da Re Carlo III ricordando la visita della Regina Elisabetta in Sicilia a pochi giorni dalla strage: "L’Italia sarà sempre nel mio cuore come fu per la mia adorata madre che non dimenticò mai il suo meraviglioso venticinquesimo compleanno a Tivoli nel 1951 e la sua tappa a Capaci molti anni dopo nel 1992 quando rese omaggio pochi giorni dopo il suo assassinio al vostro leggendario procuratore antimafia Giovanni Falcone".

La citazione della Divina Commedia

La chiusura del discorso è stata un omaggio alla Divina Commedia di Dante, con Re Carlo III che ha citato il verso finale dell’Inferno:

"Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni nel nostro continente ora e in futuro possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo avremo fatto potremo dire con Dante e quindi uscimmo a rivedere le stelle".

Il discorso integrale di Re Carlo III

Qui di seguito il discorso integrale del Re:

Il tour al Senato, dalla campanella al té

Re Carlo III salutato a via del Corso