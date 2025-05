Imprenditore arrestato a Ravenna, deve scontare più di 4 anni di carcere: tutti i reati commessi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un imprenditore è stato fermato e arrestato a Ravenna per scontare un cumulo di pene. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 26 maggio, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte di Appello di Bologna.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno arrestato un imprenditore locale. L’uomo dovrà scontare una reclusione di quattro anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio, in base a provvedimenti emessi dai Tribunali di Rovigo e di Ravenna.

Precedenti e indagini

Per l’imprenditore erano già scattate le manette nel dicembre 2023 a causa di un’ordinanza di custodia in carcere. Nell’aprile 2024, gli erano state sequestrate diverse società. Queste azioni facevano parte di un’indagine che lo vede coinvolto con altri per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio e altri reati finanziari, principalmente frodi sui fondi erogati dall’Ue.

Conclusione

In seguito all’arresto, l’uomo è stato accompagnato in carcere, dove sconterà le pene inflitte. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

