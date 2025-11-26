Incendio a Hong Kong, grattacieli ancora in fiamme e vigili del fuoco in difficoltà: "Temperature troppo alte"

I vigili del fuoco di Hong Kong hanno ammesso di non essere in grado di raggiungere le persone rimaste intrappolate all’interno dei grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court andati a fuoco. Le temperature raggiunte dalle fiamme sulle pareti esterne degli edifici sono troppo alte. Nei palazzi vivono 4.600 persone, molte delle quali anziane.

Chou Wing Yin, vice capo del servizio ambulanza di Hong Kong, ha dichiarato, durante una conferenza stampa tenuta dalla Cnn, che sette degli otto edifici del complesso residenziale di Wang Fuk Court andati a fuoco nella mattinata del 26 novembre sono ancora in fiamme.

Il calore sviluppato dal rogo sarebbe tale che i vigili del fuoco non riescono a entrare all’interno per provare a raggiungere eventuali sopravvissuti rimasti bloccati negli appartamenti più interni. Derek Armstrong Chan, vicedirettore dei vigili del fuoco di Hong Kong, ha aggiunto:

È difficile per noi entrare nell’edificio e salire al piano superiore per condurre le operazioni di spegnimento e di soccorso. I detriti e le impalcature degli edifici colpiti stanno crollando.