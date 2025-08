Intossicazione da botulino a Monserrato, Metro richiama due lotti di polpa di avocado dai supermercati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Metro Italia ha ordinato il ritiro precauzionale di due lotti di polpa di avocado a marchio Metro Chef, usati nella preparazione della salsa guacamole servita durante la manifestazione Fiesta Latina di Monserrato. All’evento si sono verificati 8 casi di sospetta intossicazione da botulino. I lotti ritirati, provenienti dal Perù, sono LI4218 e LI4213.

Intossicazione da botulino a Monserrato, Metro ritira i lotti di polpa di avocado

I prodotti, distribuiti in confezioni da un chilogrammo, sono stati ritirati in quanto si ritiene che al loro interno ci sia il rischio di “possibile presenza di tossina botulinica”, come indicato negli avvisi di sicurezza pubblicati il 1° agosto.

La decisione è giunta dopo che sono stati registrati otto casi di sospetta intossicazione da botulino tra coloro che hanno preso parte all’evento Fiesta Latina di Monserrato. La manifestazione si è svolta dal 22 al 25 luglio.

I ricoveri in ospedale e le indagini

Alcune persone hanno accusato gravi reazioni ed è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Tre dei quattro pazienti ricoverati nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari sono stati dimessi.

Da quanto emerso, tutte le persone che hanno accusato problemi hanno mangiato tacos e guacamole comprati al medesimo banchetto.

Nel frattempo continua l’indagine avviata dalla procura del capoluogo sardo che ha iscritto nel registro degli indagati l’organizzatore dell’evento.

I campioni della salsa guacamole sequestrati dai carabinieri del Nas saranno esaminati attentamente mercoledì all’Istituto Superiore di Sanità.

Intossicazione da botulino, sintomi

Le intossicazioni da botulino possono causare gravi situazioni. Diversi i sintomi che si manifestano nelle persone colpite tra cui dolori addominali, nausea, vomito, difficoltà a deglutire e, addirittura, anche problemi a parlare fino ad arrivare a uno stato di paralisi.

I casi più gravi di intossicazione da botulino possono avere conseguenze mortali per via della paralisi respiratoria e dell’asfissia.

Va posta particolare attenzione al quadro sintomatologico. Nelle primissime fasi, l’intossicazione genera sintomi simili a quelli di una comune gastroenterite, ma poi può evolvere velocemente provocando problemi alla vista, difficoltà nei movimenti del viso e paralisi muscolare.