Formaggio richiamato per presenza di Escherichia Coli, marca e lotto della caciotta ritirata

Del formaggio è stato ritirato dai supermercati per la presenza del batterio Escherichia Coli. Si tratta della caciotta stagionata di bufala di Fattorie Garofalo. A segnalarlo è stato il Ministero della Salute, che ha informato i consumatori in merito al richiamo del lotto.

Qual è il lotto richiamato

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di formaggio prodotto da Caseificio La Vecchia Masseria di Diana Luigi, la sede dello stabilimento è a Villa Literno, in provincia di Caserta.

Il marchio di identificazione del produttore è IT 15/299 CE.

Ministero della Salute

Secondo quando pubblicato sul sito del Ministero, è stata riscontrata la presenza di Escherichia Coli.

Il lotto ritirato è il numero 100, la data di scadenza è fissata al 30 novembre 2025.

Tutti i formaggi sono venduti in confezioni sottovuoto da circa 400-500 grammi.

Cosa fare se si è acquistato il formaggio ritirato

Se avete acquistato una confezione del lotto ritirato, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino.

Che cos’è l’infezione da Escherichia coli?

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, l’Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia.

Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo.

Nonostante la maggior parte dei ceppi siano innocui, alcuni causano malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.

L’infezione da Escherichia coli, che può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e anziani, che possono sviluppare una forma di insufficienza renale, la sindrome emolitico uremica.

L’Escherichia coli è sensibile al calore: la cottura dei cibi permette quindi di neutralizzarlo.

Quali sono le cause dell’infezione da Escherichia coli

L’infezione può provenire da acqua o cibo contaminati, ma anche tramite il contatto da persona a persona, soprattutto quando i soggetti infetti non si lavano correttamente le mani.

Quali sono i sintomi dell’infezione da Escherichia coli

I principali sintomi dell’infezione sono:

diarrea , anche con sangue;

, anche con sangue; crampi addominali;

nausea e vomito.

Come prevenire l’infezione da Escherichia coli

Nessun farmaco è in grado di proteggere dall’infezione da Escherichia coli.

Tra i comportamenti da adottare per non incorrere nell’infezione:

evitare cibi “a rischio”;

lavare accuratamente gli alimenti crudi;

lavare gli utensili da cucina con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso;

con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso; usare contenitori separati per ogni alimento;

lavarsi bene le mani prima di cucinare.

Qui tutte le notizie sui prodotti richiamati.