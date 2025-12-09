Investito dall'ambulanza in via Archimede a Genova, 12enne intubato e in codice rosso: stava andando a scuola

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Genova, in via Archimede, si è verificato un gravissimo incidente nella mattina di martedì 9 dicembre. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha investito uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola mentre il mezzo era in transito. Il giovane ha riportato diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 7.30, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico che ha sede nel quartiere residenziale San Fruttuoso.

Un’ambulanza in emergenza ha travolto un 12enne mentre stava attraversando la carreggiata. Via Archimede è stata chiusa al traffico.

Dalle prime ricostruzioni, il mezzo di soccorso stava procedendo con sirene e lampeggianti attivati. Il giovane ha riportato ferite estremamente gravi agli arti inferiori.

I sanitari hanno prestato immediatamente al 12enne le prime cure sul luogo in cui è avvenuto l’impatto.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale, l’auto medica Golf 1 e due ambulanze della Squadra emergenze che hanno intubato il ragazzo che è poi stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini, dove ora versa in condizioni critiche.

Il mezzo che ha investito lo studente non ha potuto riprendere servizio.

Le indagini e le testimonianze

Le indagini per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto sono state affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale.

Gli agenti hanno già iniziato ad ascoltare i testimoni presenti e a verificare se la scena possa essere stata ripresa da eventuali videocamere di sorveglianza della zona.

L’incidente che a Cagliari è costato la vita a un 15enne

Non è la prima volta che nei pressi delle scuole avvengono incidenti che coinvolgono gli studenti. Ad esempio, nel maggio scorso, si era verificato un incidente a Pomarolo, in Vallagarina.

Un bambino di 6 anni era stato investito da un’auto all’uscita dell’istituto scolastico. Fortunatamente il mezzo procedeva a velocità limitata e il piccolo ha riportato ferite non gravi a una gamba.

Avvenne invece una tragedia a Cagliari a inizio 2024, quando un ragazzo di 15 anni, mentre si stava recando a scuola, fu urtato da una vettura sulle strisce pedonali. Il giovane morì sul colpo.