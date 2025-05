La figlia di Iginio Massari operata d'urgenza di isterectomia: cosa significa e come sta adesso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paura per Debora Massari, figlia del celebre pasticcere Iginio Massari, ricoverata d’urgenza in ospedale dove ha subito un’isterectomia. La donna ha raccontato su Instagram di essere stata operata dopo 40 giorni di perdite emorragiche e gravi malesseri, sottolineando l’importanza di parlare apertamente del corpo e della salute femminile.

Cos’è successo alla figlia di Iginio Massari

Un lungo racconto, dedicato al difficile percorso medico vissuto nelle ultime settimane, culminato in un intervento urgente di isterectomia, affidato apertamente al proprio profilo Instagram.

Debora Massari, la figlia di Iginio Massari, ha spiegato del suo malessere crescente, iniziato con emorragie persistenti, stanchezza e forte debilitazione, che l’hanno poi condotta al ricovero presso l’Istituto Ospedaliero Multispecialistico di Brescia, dove è stata sottoposta a un’operazione complessa.

Attraverso alcune immagini che mostrano le cicatrici addominali, Massari ha ripercorso l’ultimo mese segnato da gravi perdite ematiche, valori di emoglobina molto bassi e l’impossibilità di tollerare i farmaci prescritti.

L’intervento d’urgenza

Di fronte al peggioramento delle condizioni di Debora Massari, i medici hanno ritenuto necessario l’intervento chirurgico come unica soluzione, eseguito mercoledì 7 maggio.

“Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero, ma mi hanno lasciato le ovaie” ha spiegato Massari. “Non entrerò in menopausa, e per me – che ho 49 anni e due figli – non è stata una ‘tragedia’. Anzi, l’ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene”.

Debora Massari ha sottolineato come per molte donne, in realtà, la reazione a un intervento del genere sia diversa. “So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide” ha osservato.

“L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda” ha aggiunto nel suo post. “Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai”.

Cos’è l’isterectomia e quando si effettua

L’isterectomia è un intervento chirurgico che comporta l’asportazione dell’utero, parzialmente o completamente, a seconda del quadro clinico. In alcuni casi, possono essere rimossi anche altri organi dell’apparato riproduttivo femminile, come le tube di Falloppio, la cervice o le ovaie.

Si ricorre all’isterectomia per trattare diverse patologie, tra cui fibromi uterini, endometriosi, prolasso dell’utero, tumori o gravi emorragie.Dopo l’operazione, la donna non può più avere gravidanze e, se vengono rimosse anche le ovaie, entra immediatamente in menopausa.

La decisione di ricorrere a un’isterectomia è sempre valutata attentamente, considerando rischi, benefici e possibili alternative.