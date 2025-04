La presunta profezia di Baba Vanga sui dazi di Donald Trump è l'ennesima fake news

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Con la guerra commerciale avviata dal presidente americano Donald Trump con i dazi e l’incertezza che regna sovrana nei mercati di tutto il mondo, sono tornate a circolare sul web le presunte profezie di Baba Vanga. La “Nostradamus dei Balcani” avrebbe previsto che nel 2025 ci sarebbe stato un “disastro economico mondiale”. Si tratta però dell’ennesima fake news che viene fatta circolare da complottisti vari.

La presunta profezia di Baba Vanga sui dazi di Donald Trump

A inizio aprile, quando sono entrati in vigore i dazi imposti dal presidente americano Donald Trump su buona parte dei Paesi che esportano merci verso gli Usa, i mercati azionari globali sono crollati.

Salvo poi riprendersi, almeno in parte, nei giorni successivi, dopo il primo, parziale passo indietro di Trump.

Le mosse e le parole di Trump sui dazi, sulla guerra in Ucraina, sui rapporti con Russia, Cina ed Europa, hanno alimentato l’incertezza.

E si sono moltiplicate le ipotesi e i tentativi di spiegare costa sta succedendo. Ad esempio sugli annunci e controannunci sui dazi, c’è chi accusa Trump di aver manipolato i mercati per speculare.

Sui social hanno ripreso vigore teorie complottiste e fake news. Tra queste in questi giorni stanno circolando quelle relative alle profezie di Baba Vanga. La sedicente sensitiva fece numerose predizioni prima di morire trent’anni fa.

Secondo il New York Post Baba Vanga predisse che il 2025 avrebbe visto un “disastro economico mondiale” e diverse calamità naturali. Secondo complottisti vari, questo disastro economico sarebbe appunto la guerra dei dazi avviata da Trump.

Chi era Baba Banga

Vangeiya Pandeva Gushterova, più nota come Baba Vanga, era nata nel 1911 a Strumica, nella Macedonia del Nord.

La sedicente sensitiva affermava che dopo aver perso la vista a 12 anni aveva ricevuto da Dio il dono di vedere il futuro.

Soprannominata “Nostradamus dei Balcani”, nel corso della sua vita ha fatto una serie di inquietanti previsioni, in gran parte incentrate su crisi globali, disastri e calamità. Ha anche predetto che il mondo finirà nel 5079.

Perché sono fake news

Molte le profezie fatte da Baba Vanga: per chi ci crede alcune si sono avverate, come l’11 settembre o la pandemia Covid. Molte altre no, ad esempio il disastro nucleare e lo spostamento dell’asse terrestre previsto per il 2023.

Peccato però che le previsioni a lei attribuite non possono essere verificate, poiché si basano su testimonianze, al massimo, di seconda mano.

Non c’è nulla di scritto o documentato, le presunte profezie di Baba Vanga sono soltanto un passaparola che si è diffuso nel tempo, modificato e aggiustato a seconda della bisogna e ripreso in tempi più recenti sui social.