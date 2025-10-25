Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale a Platamona. Un uomo è stato fermato dopo aver minacciato il vicino con una roncola e un coltello, in seguito a una lite di vicinato. L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’indagato presso la Casa Circondariale di Sassari.

I fatti: la lite e l’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento congiunto della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione giunta alla linea di emergenza, che riferiva di una situazione di pericolo in corso a Platamona.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vicenda ha avuto origine da una lite tra vicini. Un uomo, armato di roncola e coltello, ha minacciato un altro residente, tentando di colpirlo. Prima dell’arrivo degli agenti, l’aggressore aveva già danneggiato un veicolo appartenente al rivale, aggravando ulteriormente la situazione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli operatori della Squadra Mobile e della Sezione Volanti sono giunti tempestivamente sul posto. Hanno intercettato l’uomo mentre cercava di ferire il vicino con le armi da taglio. L’arrestato ha opposto una forte resistenza all’arresto, colpendo gli agenti con calci e pugni e rendendo necessario un intervento deciso per bloccarlo.

L’arresto e le conseguenze

Una volta immobilizzato, l’uomo è stato condotto in Questura per le formalità di rito. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte, ma ha richiesto un notevole sforzo da parte degli agenti intervenuti.

IPA