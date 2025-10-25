Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bolzano, dove un giovane di 22 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’intervento è stato richiesto dopo che il ragazzo aveva aggredito il padre e successivamente si era scagliato contro gli agenti intervenuti.

La chiamata d’emergenza e l’arrivo degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in un’abitazione del capoluogo altoatesino a seguito di una richiesta di aiuto.

L’allarme è stato lanciato da un uomo che ha contattato le forze dell’ordine riferendo di essere stato vittima di aggressione da parte del proprio figlio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una situazione di forte tensione: un ragazzo e una donna in preda al panico urlavano, mentre un’altra persona, visibilmente scossa, indicava il giovane come responsabile dell’accaduto.

L’aggressione agli agenti e la resistenza

Alla vista dei poliziotti, il ragazzo si è scagliato contro di loro, colpendo uno degli agenti al volto. Nonostante la reazione violenta, gli operatori sono riusciti, con grande difficoltà e grazie al supporto di un collega, a sottrarsi all’attacco. Tuttavia, entrambi sono stati morsi dal giovane durante la colluttazione.

Con l’arrivo di altri equipaggi, il soggetto è stato contenuto e infine bloccato. Anche durante queste fasi, il giovane ha continuato a opporre una forte resistenza, scalciando ripetutamente contro gli agenti che lo stavano accompagnando in Questura.

Danni alla vettura di servizio

Il comportamento estremamente violento del ragazzo non si è placato nemmeno dopo il fermo: durante il trasporto, ha danneggiato la vettura di servizio della Polizia, rendendola inutilizzabile. Questo ulteriore episodio di danneggiamento si è aggiunto alle accuse già a suo carico.

L’identità dell’arrestato e le accuse

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il giovane, cittadino italiano di 22 anni con precedenti per uso di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Attualmente si trova trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Bolzano , in attesa della celebrazione del rito direttissimo da parte dell’Autorità Giudiziaria.

I due agenti coinvolti nell’episodio hanno riportato lesioni giudicate guaribili in un giorno, a testimonianza della violenza dell’aggressione subita durante l’intervento.

