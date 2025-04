Manduria, lite in casa davanti ai figli piccoli: aggredisce la moglie con un coltello, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 28 anni è stato arrestato a Manduria con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto in un appartamento del centro storico, dove si è verificata una lite domestica.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Manduria sono intervenuti in seguito a una segnalazione di lite in famiglia. Giunti sul posto, hanno trovato numerose suppellettili in frantumi, segno evidente di un recente e violento litigio.

La testimonianza della vittima

Nell’appartamento erano presenti i coniugi e i loro figli, tutti in tenera età. La donna, nonostante i graffi evidenti sul volto, ha inizialmente negato l’aggressione da parte del marito, attribuendo le ecchimosi a una caduta accidentale. Tuttavia, dopo un lungo colloquio con gli agenti, ha rivelato l’ossessionante gelosia del marito, che spesso sfociava in violente aggressioni, anche in presenza dei figli minori. L’ultimo episodio, avvenuto poco prima dell’arrivo della polizia, ha visto l’uomo impugnare un coltello, che fortunatamente si è piegato durante la lite, rendendolo innocuo.

Arresto e conseguenze legali

Dopo aver raccolto le testimonianze e trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 28enne è stato arrestato e condotto presso la casa Circondariale del Capoluogo. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA